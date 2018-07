Túl van a műtéten Székhelyi József

Megműtötték Székhelyi Józsefet, de a körülményekhez képest már jól van. A színész már otthonában lábadozik, és elmondta, hogy kislánya fotója szinte végig nála volt.

Korábban megírtuk, hogy meg kellett műteni Székhelyi Józsefet, ugyanis az utolsó vizsgálatok áttétet mutattak ki a testében. A beavatkozás sikerült, a színész nagyon gyenge, de a körülményekhez képest jól van. Csütörtök délután hazaengedték a kórházból, már otthonában lábadozik. „Most hozott haza a fiam a kórházból, megoperáltak, túl vagyunk rajta. Reménykedünk, hogy segíteni fog. Nagyon sokat segít, hogy ennyien velem éreznek és szorítanak a gyógyulásomért. A közönség és az olvasók szeretete megmelengeti a szívemet, igazán köszönöm mindenkinek, aki aggódik értem”– mondta a színész a Blikknek.

Azt is hozzátette, hogy a mellényzsebében mindig ott van a hatéves kislánya, Sára fotója. Ha ránéz a képre, mindig új erőre kap. „Mindig nálam van a kép, ez a támaszom, ha baj van. Ő az őrangyalom, bárhová kellett mennem, velem volt” – mondta Székhelyi, aki korábban elmondta, nem szeretné, ha kislánya betegen látná őt a kórházban. A színész most otthonában lábadozik, ezért a Gólem Színház már közzé is tette, hogy a következő Halpern és Johnson előadás, amelyben Székhelyi az egyik főszereplő, elmarad.