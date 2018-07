Örökség Világzenei Fesztivált rendeznek Szolnokon

Augusztus 17. és 20. között Szolnokon rendezik meg az Örökség Világzenei Fesztivált. Két helyszínen, a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar aulájában és a Tiszai Hajósok terén felállított színpadon összesen húsz koncertet hallhatnak az etnozene iránt érdeklődők: indiai, afrikai, balkáni és természetesen magyar népzenéből táplálkozó produkciók kaptak meghívást.

Az ünnepi hosszú hétvégén, augusztus 17. és 20. között huszonharmadik alkalommal rendezik meg Szolnokon az Örökség Világzenei Fesztivált. A részletes programot a fesztivál honlapján lehet megtalálni. Augusztus 17-én, pénteken a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar aulájában a Boban Markovic Orkestarlép fel. A Kusturica-filmek által világhírűvé vált fúvószenekar szinte hazajár Magyarországra, komoly rajongótáboruk van.

Augusztus 18-án, szombaton ad koncertet a Boga nevű jazzformáció, valamint az Ethnofil együttes a Tiszai Hajósok terén. Fellép továbbá a Kati Burns Ntett: különös zenei világuk a magyar (például a csángó) dallamvilág mellett ázsiai népek zenéjét és speciális énektechnikáit is magába építi. Szintén ezen a napon lép fel a Mintha zenekar,amely a Kárpát-medence népi dallamainak feldolgozásán kívül a középkor trubadúrjainak és minnesängereinek műveit idézi fel sajátos stílusban. Az orosz származású Tinakristina családjával már nyolc éves korától bluest játszott mint New York-i utcazenész, saját szerzeményeit is az amerikai feketék tradicionális zenéje ihlette. A Transnomad a rockzenéből ismert hangszerek (dob, gitár, basszusgitár) masszív alapjaira épít, és számos népi hangszert használ.

Augusztus 19-én, vasárnap a Balkán zenei hagyományát hitelesen képviselő Babra nevű formáció zenél. A Mielotxin együttes Baszkföldről érkezik, ennek a vidéknek a zenéjét modern felfogásban szólaltatja meg. A Szokolay Dongó Balázzsal kiegészülő Voodoo Papa mellett a hét utolsó napján fellép még Fatou Gozlan, akinek énekstílusát elsősorban az afrikai törzsi hangzásvilág és ütemek jellemzik. Zenésztársaival saját szerzeményeket játszanak, és egy varázslatos világba kalauzolják a hallgatóságot.

Augusztus 20-án, hétfőn a Köztársaság Bandája szórakoztatja a közönséget, akik bátran keverik a népzenét akár reggea-vel vagy rappel is. Ezen a napon fellép még a népzenét mindenki számára élvezhető, közérthető formában tolmácsoló Góbé zenekar és a folkmetált játszó Dawhy. Hallható lesz a saját dalaikon túl népzenei feldolgozásokat is játszó és verseket megzenésítő Virágom együttes. A rendezvény vasárnap és hétfőn hangszersimogatóval is várja a családokat. A fesztivált az Ifjúságért Közhasznú Egyesület és az Alt Productions közösen szervezi, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. közreműködésével.