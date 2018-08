Az utóbbi évek legerősebb Sziget-lineupja a Nagyszínpadon tetőzik. A vasárnap és a hétfő már közel állnak a telt házhoz, és a szervezők információi szerint a többi napokra is rohamosan fogynak a jegyek.

„Úgy tűnik, hogy a hétfői nap már biztosan telt házas lesz az idei Szigeten, ugyanis hamarosan le kell állítanunk a napijegyek árusítását, de a vasárnap is nagyon közel áll ehhez” – nyilatkozta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője, aki szerint az erős program más napokon is hozhat látogatói csúcsot. Nézzük sorban, napok szerint, hogy kik azok a nagy nevek, akik idén a Sziget központi helyszínén lépnek fel.

Szerda

Már első nap itt lesz a kortárs svéd zene egyik legismertebb hölgy előadója, Lykke Li, aki az elmúlt tíz évben gyakorlatilag mindent kipróbált már, amit egy énekes-dalszerző megtehet dream poptól soundtrackig, díjesőtől fesztivál-headlinerségig. Nemrég jelent meg negyedik stúdióalbuma So Sad So Sexy címmel, melyről a deep end című számhoz készült klip mindössze egy iPhone-nal készült.

A 2010-es évek legfontosabb és legnagyobb hatású hiphopelőadója, Kendrick Lamar lép fel a headliner idősávban, egy igazi amerikai szupersztár, Obama kedvenc rappere, akit gyerekkori példaképe, Dr. Dre fedezett fel, aki az utóbbi hat évben sorra hozta ki a hiphop legjobb hagyományain alapuló, mégis annyira jellegzetes rímeit. A DAMN című, legutóbbi albumáról való a Humble című száma, ami csak a YouTube-on 522 milliós megtekintésnél tart.

Csütörtök

Pár hónapja koncertezett a Budapest Parkban a brit multiinstrumentalista producer-zenész-dj, hogy a közönség jelentős része nem akart távozni koncert után. Most pedig a Szigeten lép fel Bonobo teljes zenekarával együtt. 18 éves volt, amikor megtanultuk a nevét, és 18 éve tudjuk, hogy a downtempo sokak számára Bonobo szinonimája. Ez pedig egyik legismertebb klipje.

Bonobo után a Sziget nagyszínpadát ezen a napon is ellepik a főemlősök. A világ legismertebb virtuális zenekara, a Gorillaz. A formáció nemrégiben új lemezzel jelentkezett, The Now Now címmel. Damon Albarn most sem fukarkodott a stílusparádéval, de ami biztos összekötő kapocs, a könnyed lötyögős denszelésre motiváló ritmusok. Ez a klipszám például George Bensonnal közösen készült.

Péntek

Furcsa lenne, ha a David Bowie-dalról elnevezett brightoni zenekar, a The Kooks ne vezetné elő ezt a nemrég bemutatott klipdalát.

Hogy az idei Sziget női produkciókban erős, elég megnézni Fever Ray, Dua Lipa neve mellett az isteni Lana Del Rey-ét, hogy azok is kilátogassanak, akik eddig hezitáltak. Az amerikai énekesnő túl van ötödik nagylemezén, továbbra is a bájos és melankolikus pop koronázatlan királynője.

Szombat

Időről időre mindig felbukkannak olyan jolly joker előadók, akiket egyszerűen nem tudunk megunni, akik valami olyasmit tudnak, amit kevesen: mindig felpörgetik a közönséget. Nos, a Bastille pontosan ezt tudja, ő az indie Enter Shikarija, Parov Stelarja, Faithlesse. Ez a számuk a hamarosan megjelenő, új albumuk beharangozója.

Idén Európában csak a Szigeten lép fel fesztiválon a Mumford and Sons, és valóban mindenki tartja szavát. Egy különleges buli várható szombat este főműsoridőben, egy nagy ívű utazás bendzsótól az indie-rockig. Hát valami ilyesmi hangulat várható.

Vasárnap

A jó Liam Gallegher, az Oasis-tesók egyik fele, tavaly As You Were címmel szólólemezt adott ki, amely kifejezetten jó kritikákat kapott, készül vele és róla egy dokumentumfilm As It Was címmel, koncertezik, ennél jobb nem is történhet vele, és a fesztiválozókkal. Ugyanis vasárnap ő lesz a király a nagyszínpadon Dua Lipa előtt.

Egy legenda után fellépni nem egyszerű, de a szakítós sláger után újabb szakítós slágerrel megasikert arató koszovói albán-brit lány egész biztosan uralni fogja a színpadot: Dua Lipa egyrészt zseniális hanggal rendelkezik, mellyel azonnal kitűnik a rádióslágeres előadók közül, másrészt gyönyörű és kiváló show-woman, harmadrészt emlékezetesen jó popdalokat énekel.

Hétfő

A 20-as éveiben járó, kanadi szívtipró, Shawn Mendes melegíti be az estére a szíveket a nagyszínpadon. Nem véletlen, hogy idei új, harmadik nagylemeze a mainstream pop egyik legjobb munkája.

Mendes után bulit tartani valószínűleg csak partyval lehet, így eljön az a norvég fiatalember, Kygo, aki egy Ed Sheeran-remixszel robbant be a a legismertebb producerek közé, aki mindent tud a house-ről, aki dolgozott az Imagine Dragonstól kezdve Selena Gomezig. Ez pedig igazán legfrissebb, pár napos klipje:

Kedd

Ez az egyik legjobb koncertzenekar az indie szcénában. Már amennyire indie-nek nevezhető a War On Drugs, hiszen annyira kihallhatók az amerikai rockhagyományok, Bob Dylantől Tom Pettyig. Aki esetleg legutóbbi, Deeper Understanding című albumukkal kezdi csak az ismerkedést, jelezzük, hogy tökéletes választás, ez a zenekar évről évre egyre jobb.

Alex Turner pont akkor járt zenekarával a VOLT-on 2014-ben, mielőtt visszavonult volna egy időre az Arctic Monkeys, viszont a Szigeten már egyszer fellépett Last Shadow Puppets nevű csapatával, Most viszont ismét a Sziget kívánságlista-vezető anyazenekaré a főszerep, amely idén megjelentetett már egy nagylemezt is. Ez a július végén kiadott, a lemez címadó dalához készített klip kimondottan a 70-es évekbe repít.