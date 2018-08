Igazi ritkaságokkal adják ki újra John Lennon legendás albumát

Ritkaságokkal, a dalok újrakevert változataival, eddig kiadatlan demókkal, nyers demófelvételekkel és más meglepetésekkel jelenik meg újra John Lennon legendás stúdiólemeze, az Imagine.

Igazi ritkaságokkal adják ki október 5-én John Lennon legendás albumát, az Imagine-t. Az új verzió igazi csemegét kínál a gyűjtőknek: lesz egy hatlemezes doboz változata, amely négy CD-ből és két Blu-ray lemezből, valamint egy 120 oldalas könyvből fog állni. A kiadás kreatív munkálataiban Lennon özvegye, Yoko Ono is aktívan részt vett, emellett producerként is gondozza az anyagot – közölte a Universal Music Group az MTI-vel. A kiadványra újrakeverték az 1971-es lemez dalait, az elsődleges szempont ugyanakkor az volt, hogy hűek maradjanak az eredeti számokhoz. Leginkább arra törekedtek, hogy John Lennon énekhangja minél tisztább és jobban kivehető legyen a felvételeken.

Az Imagine újrakiadása számos meglepetést tartogat a Lennon-rajongók számára. A hatdarabos dobozba kerül a The Evaluation Documentary című hanganyag, egy dokumentumsorozat, amely a dalok történetébe enged betekintést az első demóverziókkal, instrukciókkal, zenekari próbákkal és felvételekkel, valamint a stúdióban elhangzott beszélgetésekkel fűszerezve. Az Imagine 2 CD-s deluxe, egy CD-s újrakevert és 2 vinyles változatban is elérhető lesz. A lemez címadó dala, az Imagine John Lennon szólómunkásságának kétségtelenül legjelentősebb darabja, amely a világbékéért folytatott küzdelem egyik jelképévé vált. Számos zenei elismerést kapott, a Rolling Stone magazin minden idők harmadik legjobb dalának választotta. Több világhírű előadó feldolgozta, mások mellett Stevie Wonder, Elton John és Madonna.

John Lennon a Beatles utolsó éveiben, a hatvanas évek végén előbb három kísérleti lemezt jelentetett meg Yoko Onóval közösen, majd a Plastic Ono Banddel készített lemezt. Az 1971-es Imagine volt az első tisztán szólóalbuma, a címadó felvétel mellett olyan más csodás dalokkal, mint a Jealous Guy, az I Don't Want to Be a Soldier, a Gimme Some Truth, a Paul McCartney-nak címzett How Do You Sleep? vagy az Oh Yoko!. A felvételeken mások mellett a szintén ex-Beatle George Harrison, Klaus Voormann, Alan White és Jim Keltner is hallható.

A brit zenész az Imagine utáni további öt szólólemezét már választott új hazájában, az Egyesült Államokban rögzítette. 1980-ban bekövetkezett tragikus halála után kétszer is beválasztották a Rock and Roll Hírességek Csarnokába: 1988-ban a Beatles tagjaként, 1994-ben szólóelőadóként.