Ezek a világsztárok mind tehetségkutatóban kezdték

Sok világsztár sikeres tehetségkutatós szereplésnek köszönheti, hogy befutott, de akadtak olyanok is, akiket rendesen lepontozott a zsűri. Az biztos, hogy nem kell megnyerni egy ilyen versenyt a későbbi sikerhez, hiszen a One Direction is csak harmadik helyezést ért el, és Britney Spears sem nyert, de mindenképpen jó belépő a szakmába, ha győztesként kerül ki az illető. Összegyűjtöttük azokat a világsztárokat, akik először tehetségkutatóban tűntek fel, és azokat az énekeseket is, akik vállaltak már mentor szerepet.