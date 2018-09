A világhírnév kapujában egy magyar tervező

A magyar tervező, Sándor Szandra ruháit olyan világsztárok viselték a nyáron, mint például Kendall Jenner vagy a Szigeten fellépő Dua Lipa. Ezután márkája, a Nanushka meg sem áll a világhírnévig: szerdán a New York Fashion Weeken mutatkozik be a legújabb kollekció.

A New York-i Fashion Week a divatvilág legelőkelőbb szereplőinek találkozóhelye, ahol világsztárok is megfordulnak. Sándor Szandra Nanushka-kollekciója is látható lesz a kifutókon, ami óriási elismerés a márkának és az egész hazai divatszakmának is.

A Bors felidézte, Sándor Szandra letisztult és egyedi ruháiba olyan sztárok is beleszerettek, mint Jennifer Lawrence, Uma Thurman, Hailey Baldwin vagy Dua Lipa.