Hetvenöt éves korában, szombaton meghalt Kiki Kirin japán színésznő, aki Kore-eda Hirokazu rendező filmjeiből közismert a nemzetközi filmvilág számára.

A japán média szerint szombaton halt meg rákbetegség miatt.

Kiki Kirin, akinek eredeti neve Ucsida Keiko, utolsó filmje a Kore-eda rendezte Shoplifters című alkotás volt, amely idén a cannes-i filmfesztiválon elnyerte az Arany Pálmát.

Az 1970-es években kezdődött filmes karrierje óta mintegy 30 filmben szerepelt, köztük Kore-eda A fiam családja című alkotásában, amely 2013-ban Nagydíjat kapott Cannes-ban. A 2008-ban bemutatott, Macuoka Dzsódzsi rendezte Tokyo Tower: Mom and Me, and Sometimes Dad című filmben egy rákbeteg anyát alakított, ekkor már maga is mellrákban szenvedett.

Az utóbbi években rendszeresen jelent meg a tévéképernyőkön rákbetegségéről beszélve, amelyet 2013-ban hozott nyilvánosságra, holott már 2004-ben diagnosztizálták nála.