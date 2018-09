Noha továbbra is szeretne zenéket írni, Paul Simon felhagyott a koncertezéssel. New Yorkban búcsúzott a közönségtől és a színpadtól.

A 76 éves Paul Simon már az év elején bejelentette, hogy felhagy a koncertezéssel. Akkor még nyári időpontot és londoni helyszínt lehetett tudni, de a lényeg, hogy végül most hétvégén adta utolsó koncertjét a zenész. Azt nem zárta ki, hogy egy-egy alkalommal ne állna színpadra, ha úgy hozza a sors, de nagyobb koncerteket, pláne turnét biztosan nem szervez többet.

Az utolsó koncert a New York-i Flushing Meadows Corona Park, ahol rengetegszer megfordult gyerekkorában is. Ahogy a szombati koncerten elárulta a közönségnek, biciklivel nagyjából 20 percre lakott a koncert helyszínétől. Azt már korábban mondta a búcsúval kapcsolatban, hogy sokat gondolkodott azon, milyen is lesz majd, és most azt mondta: „már tudom: kicsit nyugtalanító, miközben felvídít és meg is nyugtat a dolog. Nagyon szeretek zenét írni.

A hangom még mindig erős, és a zenekarom csupa tehetséges zenészekből áll, nagyon egyben vagyunk. Az én gondolataim folyamatosan a zene körül forognak. Nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen karriert futhattam be, persze elsősorban a közönségnek, akiket megérintett a zeném.”

A Rolling Stones magazin 2015-ben állított össze egy listát minden idők legjobb dalszerzőiről, Paul Simon ezen a listán a 8. helyre került.