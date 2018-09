Három év után újra megnyitják a Szépművészeti Múzeumot

A több mint három éve tartó felújítási munkálatok után október végén megnyílik a Szépművészeti Múzeum. Nemcsak az épületet újították fel, hanem a múzeum állandó kiállításait is újrarendezik. A Liget Budapest projekt keretében végzett rekonstrukció során felújították a II. világháborúban jelentős károkat szenvedett, azóta csak felületes felújításon átesett és raktárként használt impozáns Román Csarnokot, korszerűsítették a múzeum elavult fűtőrendszerét, klimatizálták a kiállítótermek egy részét, felújították a tetőszerkezetet, és új kiállító- és közönségforgalmi tereket és korszerű raktárhelyiségeket alakítottak ki az épületben. Az október végén nyíló Szépművészeti Múzeumot most rendezik be. Hétfőn az EMMI kultúráért felelős államtitkára, Fekete Péter, és a múzeum főigazgatója végigjárta a termeket, és megnézte a felújított épületet.



Olyan termeket nyitnak meg, amelyek évtizedek óta zárva voltak

A látogatók két szakaszban vehetik majd birtokba a megújult intézményt és az új kiállításokat. Októberben a mélyföldszinti terek és a felújított Román szárny nagy része, valamint az ott található kiállítások nyílnak meg, az összes új állandó kiállítás pedig 2019 közepétől lesz majd látható.

A múzeum kiállításainak újrarendezésével párhuzamosan bezárnak a Magyar Nemzeti Galéria régi magyar gyűjteményeinek egyes állandó tárlatai, ugyanis a Szépművészeti kiállítási koncepciója gyökeresen átalakul: több évtizedes távollét után a magyar művészeti anyag hazatér ide, a Szépművészeti Múzeumba, így a múzeum az egyiptomi és a görög-római művészet mellett a 18. század végéig együtt mutatja majd be az egyetemes és a magyar művészet történetét. Az 1800 utáni gyűjtemény kiállítása felköltözik a Várba mindaddig, amíg az új Nemzeti Galériát meg nem nyitják, ahol így az elmúlt több mint két évszázad magyar és nem magyar képzőművészeti alkotásai együtt lesznek láthatók a Magyar Nemzeti Galériában 2019 elejétől.



A múzeum felújítása 14 ezer négyzetmétert érintett, ez az épület alapterületének negyven százaléka. Felújították a Román Csarnokot, amely a leggazdagabban dekorált, román kori templombelsőt mintázza, és csaknem 70 éve láthatta utoljára a közönség.



Emellett a reneszánsz stílusú Michelangelo-termet is rekonstruálták, amely az elmúlt évtizedekben irodaként működött, és el volt zárva a látogatók elől. Így csaknem 2000 négyzetméterrel nagyobb lett a kiállítótér, és a műtárgyraktárnak is csaknem félezer négyzetméterrel több hely jut majd a megújult épületben. A múzeumban kialakítottak egy új éttermet és kávézót is.



A teljes műszaki modernizáció is megtörtént, lecserélték a hetvenes években készült gőzfűtést és a régi, zajos klímaberendezéseket is. A tetőre napelemek és napkollektorok kerülnek, így gazdaságosabb lesz a múzeum üzemeltetése.

Az épített örökség megőrzése a feladatunk

Kulturális értékeink, épített örökségeink megőrzése, felújítása és továbbvitele alapfeladatunk" – mondta Fekete Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkára az Origónak az után, hogy megnézte a Szépművészeti Múzeum felújított termeit.

Hozzátette: elődeink 100 évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy létrehozzák a Szépművészeti Múzeumot, amely egy csoda, és a ma élő embernek kötelessége ezt megőrizni.

„Emlékszem arra, amikor hosszú évtizedekig csak néztük a zárt ajtókat, és áhítoztunk arra, hogy bejuthassunk az elzárt termekbe – ugyanis azok raktárként vagy irodaként üzemeltek. Most hogy megnézhettem, hogy milyen minőségben újították fel ezeket, boldog a szívem, hogy vissza tudjuk adni október végén a közönségnek az eddig elzárt tereket."



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a múzeum felújítása kiemelt kormányprojekt, amely mögött olyan szakemberek állnak, akik a legmívesebben végrehajtják a munkát.

Jól mutatja a Szépművészeti Múzeum felújítása az egész Liget Projekt minőségét és gondolkodásmódját."

Fekete Péter a múzeum bejárására hozott egy könyvet. Kós Károly Az országépítő című könyvét.

„Az Országos Széchenyi Könyvtárból hoztam ezt a könyvet, amelyet 1934-ben adtak ki. Azért választottam ezt mára, mert a Kós Károlyról elnevezett sétányról érkezünk be a Ligetbe, ahol elénk tárul a múzeum épülete. Aztán azért is, mert az országot nemcsak építeni, hanem fenntartani, működtetni kell. Amikor 1896-ban elődeink létrehozták ezt az épületet, hittek abban, hogy az utódok 100 év múlva megőrzik majd, és tovább tudják adni egy későbbi generációnak. A Szépművészeti Múzeum felújítása jó példa arra, hogy a kulturális kincseinket megőrizzük, és újra felemeljük."

Hiányzott már az embereknek a Szépművészeti Múzeum

A leglátványosabb eleme a felújításnak, amely egyébként a szíve is volt az egész projektnek, az a Román Csarnok rekonstrukciója volt" – mondta Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója az Origónak.



„Márciusban már láthatta két hétig a közönség, és több mint 65 ezren voltak kíváncsiak a felújított teremre. Ez gyakorlatilag több látogatót jelent, mint ahányan a Van Gogh-kiállításra eljöttek. Azt éreztük, hogy az embereknek már nagyon hiányzik a Szépművészeti Múzeum, amelyet október végén nyitunk meg a nagyközönség előtt."



Több, új termet is átadnak majd októberben. A már említett Román Csarnok a háború vége óta zárva volt. A Michelangelo-terem is kiállítótér lesz, így összességében közel kétezer négyzetmétert szabadítottak fel, és adták vissza a közönségnek.



„Több kiállítóteret nyertünk, így több kiállítást is tudunk berendezni, és nagyobbak lesznek a kiállító felületek is, ahol be tudjuk mutatni a műtárgyakat. Ez nagyon fontos, hiszen – mint minden múzeumnál – a Szépművészeti műtárgyainak is a fele raktárban van. Végre most még többet meg tudunk ezekből mutatni. Például az egyiptomi gyűjteményből eddig ötszáz műtárgy volt látható, mostantól már hatszázat tudunk kiállítani."

"Ezenkívül új, interaktív eszközök is várják a látogatókat, vagyis a kiállítás nem csupán vizuális élményre korlátozódik, hanem az animációkkal, digitális megoldásokkal még több információval tudunk szolgálni. Az új, digitális világ falak közé csempészése azért is volt fontos, hogy a felnövekvő generációt is bevonzzuk a múzeumba."



A múzeumot nemcsak a régi pompájában újították fel, hanem a legmodernebb műszaki igényeknek is megfelel.

„Úgy érezzük a dolgozókkal, hogy egyszerre kaptuk vissza a régi szépségében az épületet, a fantasztikus tereket, miközben a XXI. század emberének igényeit is kielégítjük. Megújultak a raktárak, a biztonság is jóval magasabb fokú, de új étterem, ruhatár, mosdó és fogadótér is épült. Minden fő- és kísérő funkciójában teljesen megváltozott a múzeum. Nem a maga múzeumává vált a Szépművészeti, hanem – megőrizve az eredeti szépségét – XXI. századi funkciókkal segíti a látogatót a világszínvonalú élmény megszerzésében."



Baán László azt is elmondta, hogy soha ilyen összetett, átfogó felújítás nem történt még a Szépművészeti Múzeumban. A háborúban több sebet kapott az épület, ezeket rekonstruálták az akkori technikai eszközökkel. Később kisebb felületeket is felújítottak az évtizedek során, de most az egészet, egyben át tudták vizsgálni, és az épület csaknem felét teljesen fel tudták újítani.

Az ünnepélyes megnyitó október 30-án lesz, és október 31-től megnyitja a kapuit a Szépművészeti Múzeum. A főigazgató azt mondta: a felújított épület miatt már önmagában is érdemes lesz ellátogatni a múzeumba, de az új és megújult kiállítások is felejthetetlen élményt nyújtanak majd.