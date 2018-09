Több mint három éve tart a Szépművészeit Múzeum felújítása. Nemcsak az épületet újították fel, hanem a kiállításokat is átrendezik, és megnyitnak olyan felújított csarnokokat, termeket is, amelyek évtizedek óta zárva voltak a vendégek előtt, és vagy raktárként, vagy irodaként használták azokat. Október végén a gyönyörűen felújított Szépművészeit Múzeumot három év után megnyitják a nagyközönség előtt.

Az Origo stábja a héten forgatott a múzeumban, amikor Fekete Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkára és Baán László, a múzeum főigazgatója végigjárta a felújított termeket, és megnézte az épülő kiállításokat. Stábunkat olyan helyekre is bevitték, ahová a vendégek vagy évtizedek óta nem léphettek be, vagy még soha nem jártak: a teljesen felújított Román Csarnokban és a műkincsraktárban is forgathattunk.

Nézze meg a videót!