Káel Csaba rendezése nyitja az évadot Litvániában

A vilniusi Nemzeti Opera százéves darabbal tiszteleg Litvánia függetlenségének 100. évfordulója előtt: az évadot A kékszakállú herceg vára című Bartók-művel nyitja meg, amelyet száz éve mutattak be először Budapesten.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója rendezi a vilniusi Nemzeti Opera évadnyitó előadását. Az opera százéves darabbal tiszteleg Litvánia függetlenségének 100. évfordulója előtt. A kékszakállú herceg vára című Bartók-művel indítják az évadtot, amit éppen 100 évvel ezelőtt mutattak be először Budapesten. Bartók egyfelvonásos operáját a klasszikus felállásban fogják játszani, A csodálatos mandarin-nal együtt. Érdekesség még, hogy két magyar énekes áll majd a színpadon A kékszakállú-ban: Szántó Andrea énekli Juditot, Cser Krisztián pedig Kékszakállút. A díszletet a világhírű díszlettervező, Boris Kudlicka készítette mindkét előadáshoz. A csodálatos mandarin-t Krzysztof Pastor, a Lengyel Nemzeti Opera balettigazgatója koreografálja.