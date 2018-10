Pásztor Anna: Nem tudom megígérni, hogy a szex többé nem lesz téma

Az Anna and the Barbies énekesnője, Pásztor Anna most megértette, hogy min kell változtatnia ahhoz, hogy normalizálódjon az élete. Az utóbbi időben megkörnyékezte a halál, szerinte pedig azért, mert hedonista életet élt, és túl sokat beszélt a szexről.

Az Anna and the Barbies énekesnőjét, Pásztor Annát az utóbbi időben megkörnyékezte a halál: két olyan eset is történt, ami komolyan elgondolkodtatta. A Madách Színház Rockfesztivál című programsorozatán beszélt arról, hogy min kell változtatnia a jövőben, illetve mi vezethetett oda, hogy egy rajongója meg akarta késelni – írta a Bors. „Sokan írnak nekem a közösségi oldalon, és én válaszolok. Ez az ember is rendszeresen írt, egyre személyeskedőbben, és a végén már jelzett, hogy ő jön a Parkba, hoz egy kést, és szeretne engem megbicskázni. Nem volt ezt olyan könnyű átélni, nem magam, hanem a gyerekeim miatt. A férfit elkapták, a cipője talpába beépítve megtalálták a bicskát, de nem is tagadta, hogy mire készült” – mondta az énekesnő, és azt is hozzátette, hogy elsősorban a családja miatt kezdett el aggódni. „Nem vagyok szuperhős, de nagyon féltem a családomat. Nem tudtam aludni hetekig. Hogy védjem meg őket, mit csináljak? Rájöttem, hogy ezt a dolgot, ami egy borzasztó erős üzenet, fel kell dolgoznom. Dekódolnom kell, akkor a probléma majd megoldja magát. A két baba születése után, mint általában a nők, én is abban éltem, hogy mikor fogok újra aludni, mikor lesz időm leborotválni a lábamat, elmenni moziba? Aztán elkezdtem látni az alagút végén azt az ént, ami valaha voltam. Elkezdtem visszakapaszkodni: saját magam vagyok, nő, anya, talpra álltam. Akkor jött az őrült lázadás, a mindent bepótolás. Ráadásul negyvenhat éves vagyok, ezzel még a kapuzárási pánik is megérkezett. Jött a színes haj, a piercingek, a második tinédzserkoromat éltem. Bulizzunk még, és még, mert ki tudja, meddig bulizhatunk. A hedonizmus, az életzabálás, fékeveszett őrült táncba kezdtem, és a felszínesség felé mentem el. Habzó szájjal egy éven keresztül beszéltem nektek a szexről különböző formákban. Már a zenekarom is szólt: nem lehetne néha kicsit másról is? Ez már sok”.

„Az üzenet az volt: figyelj, Anna, megkaptad ezt az elképesztő lehetőséget, ezt a fantasztikus színpadot, zenekart, az embereket, akik szeretnek, jönnek. Jó az, ha kapirgálsz a felszínen, megcsiklandozod valakinek a „fenekét”, kacagunk együtt a szexen, sikamlós témákon, de az Anna and the Barbies ennél sokkal mélyebb dolgokat is képviselt eddig. Szólt fentről a mindent megfejtő, hogy kanyarodjál már picit vissza oda, amit én is fontosnak találok. Ez a furcsa, tisztátalan üzenet bevonja a koszt is” – mondta, és azt is hozzátette, hogy a közönségük tiszta, korábban nem volt semmilyen konfliktus a koncerteken. „Eddig bármennyi koncerten voltunk, soha nem volt lopás, verekedés, egymás taposása. Annyira tiszta a közönségünk, az emberek, eddig az üzenet pozitív volt. Aztán jött ez a sztori, ami már a második volt fél éven belül” – mondta arra a nyár végi esetre utalva, amikor egy rajongója öngyilkos lett.

„Ezért komolyan el kellett gondolkodnom. Nem mondom, mert nem tudom megígérni, hogy a szex soha többé nem lesz téma, de kicsit vissza kell kerülni abba az áldottabb és átszellemült állapotba, ami arról szólt, hogy adni. Tiszta csatornát kell biztosítani annak, amit rajtunk keresztül mondani akarnak, hogy az tisztán kerüljön az emberekhez. Szerintem ez volt az üzenet” – mondta az énekesnő.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot!