Keller András hegedűművész és karmester világszerte sikeres együttese, a Concerto Budapest életéről forgatott félig dokumentum-, félig fikciós filmsorozatot az Origo mutatta be. A sorozat most a Los Angeles Film Awards legjobb televíziós sorozat díját kapta.

A Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar és vezetőjük, Keller András mindennapjai körül forgó, mindenképpen újszerű film már a második díjat kapja. Augusztusban a független filmes irányzat versenyén, az Egyesült Államokban az IndieFest Film Award, Awards of Merit-díjat nyerte, és most a Los Angeles Film Awards Best TV Series kategória fődíját ítélte a zsűri az alkotóknak.

A január és március között hetente új epizóddal az Origo.hu-n bemutatott 10 részes Született Muzsikusok doku-reality műfajú, játékfilmes igényű, összesen több mint három óra hosszúságú sorozat, amely Magyarország egyik legkitűnőbb szimfonikus zenekarának, egy száztagú zárt közösség féltett belső életét és az abba be-belépő külvilággal való kapcsolatát mutatja be. A sorozat a Concerto Budapest megbízásából készült, Szabó Stein Imre ötlete alapján. A televíziós sorozat vezető operatőre Mayer Zoltán, vágója Lecza Attila, a rendező Szabó Stein Imre és Géczy Dávid, a főszereplő pedig - a zenekar tagjai és a meglepően erős amatőr szereplők mellett - kétségtelenül a zenekar maestrója, a nagy zeneművész, Keller András. Magyarországon ez az első alkalom, hogy egy televíziós sorozat bemutatója egy internetes médium felületén volt.

A Los Angeles Film Awards néhány éve indult, de a FilmFreeway filmes fesztiválportál által az egyik legmagasabbra értékelt, IMDb minősítő havi filmfesztivál, amely elsősorban a nagy stúdiók világán kívülről érkező független filmes projektek versenye. A zsűri tagja például Bohan Gong, aki producerként olyan filmekhez köthető, mint a kétszeres Oscar-díjas, Mel Gibson által rendezett Fegyvertelen katona, vagy a Tom Cruise főszereplésével készült Barry Seal: A beszállító, a három Emmy-díjas, ismert vágó, David Eichhorn, vagy az Avatarban feltűnt színésznő, Lisa Roumain.

A Született Muzsikusok (angolul: True Musicians) - ahogy írtuk - Awards of Merit-díjat nyert a független alkotásoknak szentelt IndieFest Film Awards fesztiválon. Az IndieFest Film Awards kilenc éve működő, online független filmes fesztivál, a független filmes tehetségek felkutatását és nyilvánossághoz juttatását tekinti a fő feladatának. A nemzetközi fesztiválra 79 országból több ezer film érkezik, amelyeket többek között Emmy- Telly- és Communicator-díjas szakemberek bírálnak el. Az Awards of Merit-díj a kiemelkedő művészi és technikai megvalósításért jár. Ezen a fesztiválon tűnt fel, nyert fődíjat többek között az amerikai PBS csatorna számára - többek között George Clooney szereplésével - készült A Path Appears című háromrészes dokumentumfilm-sorozat, vagy Liam Neeson narrációjával a megrázó Love Thy Nature című film és a Katie Holmes nagyszerű alakításával sokkoló Touched with fire című filmdráma.