Már két múzeumi macska is él Moszkvában Behemót néven, és mind a két fekete kandúrt Bulgakov műve, a Mester és Margarita alapján választották ki. A regényben a macska néhány kijelentése szállóigévé vált Oroszországban.

Behemót macska irodalmi alakjára összpontosító tárlatvezetést indít novembertől a moszkvai Bulgakov-múzeum abból az alkalomból, hogy a Mester és Margarita című regény által világhírűvé vált, „gyanús hírű lakásba” egy fekete kandúr költözött. Pjotr Manszilja-Kruz, a múzeum igazgatója újságíróknak elmondta, hogy komoly, a szöveghűségre erősen ügyelő műgonddal választották ki a macskát a lakásba, ahonnan az irodalmi remekmű szerint „rendre nyomtalanul eltűntek a lakók”. Bulgakov leírása szerint – Szőllőssy Klára fordításában – Behemót „egy vadkan nagyságú, hatalmas fekete kandúr, koromfekete, mint egy varjú, vagy mint a szurok, olyan hetyke bajusszal, akár egy régi vágású lovassági tiszt”. Moszkvában immár két múzeumi macska él hivatalosan Behemót néven, mindkettő a Bolsaja Szadovaja utca 10. szám alatt, ahol valaha az író lakott.

Новый кот Бегемот поселился в Музее Михаила Булгакова! Сотрудники долго искали кота, подходящего под описание в книге, и наконец нашли pic.twitter.com/VX3FxhRkLQ — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 2018. október 24.

Az első, egy feketeszőrű szibériai-perzsa keverék 2005 óta „dolgozik” a 2004-ben megnyílt, és magánintézményként fenntartott Bulgakov-házban, amelyhez egy színházterem is tartozik. Mint kiderült, a kandúrnak saját állatorvosa és stylistja van, és különleges étkeztetésben részesül. Az idei nyár tiszavirág-életű szenzációja volt, hogy a hatkilós, nehéz természetű macskának augusztus 1-jén néhány órára nyoma veszett. Mint kiderült, egy környékbeli nő be akarta fogadni, mert megítélése szerint rosszul bántak az állattal. A vádat Nyikolaj Golubev, a Bulgakov-ház igazgatója cáfolta, és bejelentette, hogy a macska ismét „munkába állt, miután vitaminkúrát és GPS-nyomkövetős nyakörvet kapott”. A Bulgakov-múzeumot Moszkva városa üzemelteti, 2007-ben nyitották meg a Bulgakov-ház tőszomszédságában, abban a lakásban, amelynek egyik szobájában az író 1921 és 1924 között élt. Ide költöztették most be a rivális macskát. A Mester és Margaritá-ban Behemót a Moszkvában Woland professzor alakjában megjelenő sátán egyik segédje. Az irodalomtörténészek egyik elmélete szerint alakját Bulgakov a saját macskájáról, a ravasz és torkos Fljuskáról mintázhatta. A macska néhány regénybeli kijelentése, például az, hogy „nem rosszalkodom, nem bántok senkit, a benzinfőzőt javítom” szállóigévé vált Oroszországban.