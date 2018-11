Különleges, gyerekeknek és fiataloknak szóló programsorozattal igyekszik a részvevők nyitottságát, érdeklődési körét tágítani a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria.

Nem rég volt a Városok jövője - közösségek művelődése című szakmai konferencia, amelyen kizárólag kis területű, azaz 1000 négyzetméter alatti fővárosi művelődési házak és közösségi terek mutatták be működésüket és céljaikat. A rendezvényt a Budapesti Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezte meg immáron harmadik alkalommal Budapest Főváros Városházára. Itt közel 40 budapesti közművelődési intézmény vezetője és munkatársa osztotta meg tapasztalatait. A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ igazgatója, Gazdik István a kerület kulturális intézményeit és programjait mutatta be. Szerinte a kis művelődési házak célja az is, hogy segítsék a város és a környezet fejlődését, továbbá fontos számukra az ott élők életminőségének javítása. Utóbbiba beletartozik, hogy a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központban körzeti megbízotti iroda is működik, ahol az emberek elpanaszolhatják rendőrségre tartozó ügyeiket.

A Wekerle Kultúrház és Könyvtár igazgatónője, Szabó Mária a 12 ezer lakosú Wekerle-telep kulturális életéről, aktív civil szervezeteiről tartott előadást. Mint kiderült, az általa vezetett létesítmény mindössze 540 négyzetméter, de mérete ellenére sok mindenkinek programot nyújt.Az épület pincéjében fazekas műhely működik, a ház akadálymentes, van külön kerékpár bejárójuk, a kertjük pedig madárbarát. Az évi 30-35 ezer látogatóval bíró kultúrház minden esztendőben megszervezi a Wekerle Fesztivált, ahol helyi művészemberek mutatkoznak be. Az országban először Wekerlén hoztak létre könyvszekrényt, ahova bárki berakhat, és ahonnan bárki ingyen elvihet kötetet. A városrész büszke a 8000 könyvből álló könyvtárára is.

Az Albertfalvi Közösségi Ház elsősorban az érzelmi kötődést szeretné erősíteni. Albertfalva jövőre lesz 200 éves, és az évforduló alkalmából három kiemelt programot terveznek: szobrot állítanak a városrész névadójának, Albert Kázmér hercegnek, régi fotók beküldésére ösztönzik a lakókat, melyekből album készül, és helytörténeti játékokat szerveznek ottani diákoknak.

A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria az egyetlen kulturális tér az országban, ahol kizárólag 3 és 23 év közötti korosztálynak szerveznek programokat. A belvárosi, de fővárosi fenntartású intézmény egyik különleges programsorozatáról, a Világjáró gyerekekről Kaposi Dorka galériavezető beszélt. A galériában minden hónapban bemutatkozik egy-egy ország budapesti intézete a nagykövetségük közreműködésével. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött eseményeken a fiatalok, gyerekek, illetve szüleik játékos ismeretterjesztőn vehetnek rész. Van animációs filmvetítés, báb- és táncelőadás, gasztrosarok, kreatív foglalkozás és hangszerbemutató. Eddig 27 állam vett részt, és a 3 órás programok hosszú ideje telt házzal működnek. A következő alkalmak házigazdája Norvégia, a Dél-Afrikai Köztársaság, Írország és Ecuador. A programsorozat célja, hogy a gyerekek nyitottak legyenek más közösségekre.