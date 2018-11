Jövő hónapban elárverezik Londonban Rembrandt egy festményét, amelyen valószínűleg a festő ujjlenyomatai is rajta vannak.

Egy londoni aukción árverezik el a jövő hónapban Rembrandt egyik festményét, amelyen valószínűleg a 17. századi holland művész ujjlenyomatai is ott vannak. A december 5-ei árverést bonyolító Sotheby's aukciósház régi európai mesterek műveivel foglalkozó munkatársa, George Gordon szerint a Study of a Head of a Young Man című portrén lévő ujjlenyomatokat még évekkel ezelőtt vették észre a festmény tanulmányozása és restaurálása közben.

Gordon szerint a szakértők ugyan nem száz százalékig biztosak abban, hogy ezek Rembrandt ujjlenyomatai, de kétség kívül olyasvalakitől származnak, aki rögtön a befejezése után fogta meg a festményt.Gordon azt is elmondta, hogy „az, hogy a lenyomatokat az eredeti festékrétegben fedezték fel, nagyon valószínűvé teszi a kapcsolatukat a művésszel”. A Sotheby's szerdai közlése szerint az olajfestmény leütési árát 6 millió fontra (2,1 milliárd forintra) becsülik.