Meghalt George Michael

A világsztár 53 éves korában, angliai otthonában halt meg - hivatalos képviselőjének közlése szerint békében. A halálhírt a rendőrség is megerősítette, de az okokról egyelőre nem tudni.

A halálhírt George Michael sajtósa, Connie Filippello jelentette be hétfő hajnalban. A hírt már a rendőrség is megerősítette, de a halál okát egyelőre nem közölték. Annyit lehet tudni, hogy az idegenkezűség gyanúját egyértelműen kizárták - írja a BBC. Connie Filippello bejelentése szerint az énekes otthonában, békében halt meg.

A zenészvilágból Elton John az elsők között reagált a halálhírre. Az Instagramra töltött közös fotójuk alá azt írta,

Mélységes sokk ért. Egy szeretett barátot, valamint a legkedvesebb és legnagyvonalúbb lelket és művészt veszítettem el.

Az aluljáróból a világhírnévig

George Michael több mint

100 millió lemezt adott el világszerte a majdnem negyven éves pályafutása alatt.

Nyolc saját, önállóan előadott dala került a brit slágerlisták első helyére, lemezeiért pedig három Brit Awards- és Grammy-díjat is kapott.

Az egyik Grammyt az Aretha Franklinnel előadott I Knew You Were Waiting című duettért kapta. A nagyjából 20 millió példányban eladott Faith című albumát maga írta és hangszerelte. Ezért kapta a másik Grammy-díját, 1989-ben.

George Michael 1963-ban született Angilában. Eredeti neve Georgios Kyriacos Panayiotou, ugyanis apja egy ciprusi görög restaurátor volt, aki az 50-es években költözött Angliába. George Michael a középiskolában barátkozott össze a későbbi Wham! másik tagjával, Andrew Ridgeley-vel. Pont ugyanarról álmodoztak: híres zenészek akartak lenni.

Együtt gyakorolgattak, fejlesztgették magukat. George Michael ekkor még

többször állt ki az utcára vagy éppen aluljárókba zenélni.

Később némileg komolyabb szintre emele a zenélést, mert már iskolai rendezvényeken és klubokban is felépett DJ-ként. Majd alapítottak egy együttest Ridgeley-vel, ez volt a The Executive. A formáció sikertelen volt, de nem kellett sokat várniuk.

Új együttesüket, a Wham!-et 1981-ben alapították Ridgeley-vel, és volt néhány háttérénekesük és háttértáncosuk is. Ezzel pedig valóra is vált középiskolás álmuk. 1982 és 1986 között több mint 20 millió lemezt adtak el. Talán leghíresebb számuk a karácsonyi dalok között még mindig az elsők között szereplő Last Christmas volt.

Andrew Ridgerey azt írta a Twitteren, hogy összetört a szíve George elvesztése miatt.

A Wham!-mel szó szerint

berobbantak a brit popvilágba.

Első lemezük, a Fantastic első helyen végzett 1981-ben a brit slágerlistákon. Második lemezükkel, a Make It Big-gel pedig egyértelműen áttörték a határokat, mivel ezzel már nemzetközi sztárok lettek. Észak-Amerikában is a slágerlista élére kerültek vele.

George Michael 1985-ben már énekelt Elton John Nikitá-jában és a Wrap Her Up-jában. A Wham!-mel pedig ugyanebben az évben ment turnézni Kínába. Ez azért is fontos, mert ők voltak az első nyugati zenekar, amelyik fellépett a kommunista országban.

Két évvel később pedig George Michael már

újragondolt stílussal kezdett szólókarrierjébe.

Ennek egyik oka az volt, hogy a Wham! rajongóinál kifinomultabb közönséghez akart szólni. A szólókarreier egyik első lépése volt az említett, Grammy-díjat érő duett Aretha Franklinnel. Aztán jöhetett az első album, az 1987-es Faith , ami valóban nagyot szólt, George Michael meg is kapta érte második Grammy-jét.

Ezzel az egyetlen lemezével nagyobb sikert ért el, mint a Wham!-mel 5 év alatt. Eddig több mint 25 millió példányt vettek meg belőle világszerte.

George Michael nem kapkodott a lemezek kiadásával. A következő három évvel később, 1990-ben jelent meg Listen Without Prejudice címmel. Michael stílusa közben tovább formálódott, ami a fajsúlyosabb témákkal megtámogatva szép lassan popkirállyá emelte az egykori tinisztárt. Az albumok közti több éves szüneteket azonban a szexuális szokásairól szóló hírek nem rövidítették.

A 2004-ben megjelent Patience volt az utolsó olyan albuma, amelyen új szerzeményekkel jelentkezett. Előtte jelentek meg az Older (1996), a Songs from the Last Century (1999). Ezek után pedig jött a Symphnoica, George Michael egyetlen élő lemeze. Ezen korábbi dalok szimfonikus átdolgozásai jelentek meg. A Patience után bejelentette, hogy

nem készít több albumot.

Ennek ellenére most decemberben derült ki, hogy Naughty Boy-jal készül új lemezt kiadni.

Emellett pedig egy Freedom című dokumentumfilmmel is készült 2017-re. Ráadásul a film mellé tervezték újra kiadni a Listen Without Prejudic című korábbi, 1990-es albumot is.

Rossz egészség, szerek

George Michael az utóbbi években súlyos egészségi problémákkal, valamint szenvedélybetegségekkel küzdött. Öt éve, 2011 telén éppenhogy túlélt egy elfertőződött tüdőgyulladását, amellyel egy bécsi kórházban kezelték - az első jó néhány napban intenzív osztályon.

George Michael a Symphonica címmel kezdett, Budapestet is érintő óriási koncertturnéjának 14 előadását mondta le annak idején a súlyos tüdőgyulladás miatt. Az egészségügyi problémák mellett

többször szerepelt a hírekben szenvedélybetegségei miatt.

2010 nyarán például terepjárójával hajtott bele egy észak-londoni fotószaküzletbe. A rendőrök a járó motorú autóból szedték ki az énekest. Azonnal elismerte, hogy marihuánát szívott és nyugtató hatású szereket is bevett, mielőtt autójába ült. George Michaelt ezért 8 hét szabadságvesztésre ítélték, és ebből 4 hetet ült le. Jogosítványát pedig 5 évre vették el.

Három évvel korábban, 2007-ben 100 órányi közmunkára ítélték, és két évre vonták be a jogosítványát. Akkor London egyik forgalmas főútjának közepén

húzták ki kocsijából a kábult George Michaelt.

Utolsó komolyabb balesete 2013-ban volt, mikor a Londonból kivezető autópályán vezetés közben esett ki a kocsijából. Akkor mentőhelikopterrel vitték kórházba. Könnyebb fejsérüléssel úszta meg azt a balesetet.