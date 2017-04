Trump: Gondoskodni fognak az észak-koreai problémáról

Észak-Korea egy probléma, amelyről "gondoskodni fognak" - jelentette ki csütörtökön Donald Trump amerikai elnök, miközben feltételezések szerint a phenjani hadikommunista rezsim újabb, immár hatodik nukleáris tesztjét készül végrehajtani.

Trump azt követően hozta szóba Észak-Koreát, hogy újságírói kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy az Egyesült Államok hadserege első alkalommal vetette be legerősebb nem nukleáris bombáját a nap folyamán harci körülmények között Kelet-Afganisztánban.

Újságíróknak válaszolva az amerikai elnök elmondta: közömbös, hogy a harceszköz afganisztáni bevetése üzenetet küldhet-e az észak-koreai vezetésnek, amely nukleáris, és más jellegű fegyverrendszerek kifejlesztésén fáradozik.

Trump kijelentette: Észak-Korea probléma, amelyről gondoskodni fognak.

Peking nélkül is megoldja

Az amerikai elnök az észak-koreai rezsim szinte egyetlen támogatójának számító

Kínát akarja rábírni arra, hogy segítsen Phenjan féken tartásában, ugyanakkor Trump az elmúlt hetekben jelezte, hogy kész egyedül is kezelni az ügyet. Trump a múlt héten Washingtonban találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, kedd este pedig telefonon is beszélt vele. Hszi az észak-koreai atomválság békés megoldását szorgalmazta. Trump mindazonáltal kedden ismét megerősítette: Peking nélkül is kész megoldani a problémát.

A Carl Vinson repülőgép-hordozó vezetésével az amerikai hadsereg hadihajórajt vezényelt a Koreai-félsziget közelébe vasárnap.