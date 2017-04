Titkos londoni kriptát találtak

Építőmunkások találtak rá a titkos kriptára, ami 30 koporsót rejtett Londonban. Még nem tudtak minden maradványt azonosítani.

Számos koporsót találtunk, az egyik tetején egy aranykorona volt - mondta Karl Patten, a felújítást végző vállalkozás menedzsere.

A maradványok többségéről feltételezik, hogy az 1600-as évekből való, néhány koporsón viszont a nevek is jól olvashatóak, így az azonosítás is könnyebben megy. Az egyiken Richard Bancroft neve volt, aki 1604 és 1610 között volt Cantebury érsek, a másik John Moore maradványait rejti, aki 1783 és 1805 között volt az anglikán egyház vallási vezetője. Egy másik koporsóban Moore feleségének maradványait is megtalálták.

A St Mary templom anyakönyve szerint három másik érseket is a kriptába temettek, ők a 18. század vallási vezetői voltak, de egyelőre nem azonosítottak minden maradványt.

A templomot a 11. században építették a Westminster-apátsággal átellenben. A templomnak kettős élete volt, egyrészt Lambeth falu temploma volt, másrészt a canterburyi érsek londoni palotájának is egyfajta szárnyépülete volt. A templom helyén az 1970-es években létesült a Garden Museum.