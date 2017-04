Az USA szerint veszélyt jelent Irán nukleáris ambíciója

Rex Tillerson amerikai külügyminiszter szerint Irán provokálóan viselkedik, célja a Közel-Kelet destabilizálása és Amerika érdekeinek aláásása a térségben.

Tillerson szerint Irán képes arra, hogy ugyanazt az utat járja, mint Észak-Korea és

magával rántsa az egész világot.

Az USA elismeri, hogy Irán betartja a 2015-ös atomalkut, Donald Trump amerikai elnök mégis kérte a megállapodás felülvizsgálatát. Irán erre egyelőre nem reagált, de tagadja, hogy nukleáris fegyvereket fejlesztene.

Tillerson azt mondta, vizsgálják Irán közel-keleti akcióit is. Szerinte Irán felelősséggel tartozik a konfliktusokért és érdekében áll, hogy aláássa az amerikai érdekeket. Irán támogatja például Bassár el-Aszad szíriai rezsimjét. Tillerson szerint Irán nukleáris ambíciói veszélyt jelentenek a nemzetközi békére és biztonságra.

Az USA szerint Észak-Korea is provokációnak szánta a hétvégi rakétatesztet. Erre Észak-Korea csak annyit mondott, hogy hetente is tesztelheti a rakétáit, ha akarja, és ezzel is figyelmezteti Amerikát, hogy

ha katonai akciót indít, akkor készülhet a háborúra.