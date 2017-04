Három tonna vegyi fegyvere van még Szíriának

Izraeli katonai források szerint legalább három tonna vegyi fegyvere maradt még Szíriának. A vizsgálatok közben kiderült, hogy szarint vagy ahhoz hasonló mérges gázt használtak a Hán Sejkún-i támadásban április 4-én. Bassár el-Aszad szíriai elnök továbbra is tagadja a vádakat.

Az izraeli hadsereg szóvivője egy magas rangú katonát idézve azt mondta:

Bassár el-Aszad szíriai elnök kezében még maradt néhány tonna vegyi fegyver.

A fegyverkészletet mintegy 3 tonnára becsülték.

Ezek szerint a szíriai rezsim megszegte a korábbi egyezményeket, amelyek arra kötelezték az országot, hogy a vegyi fegyverkészletét semmisítse meg.

A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet Végrehajtó Tanácsa megerősítette, hogy a Hán Sejkún-i támadásban szarint vagy ahhoz hasonló mérges gázt használtak.

Ezt korábban a török és brit vizsgálatok is megerősítették.

A nyugati országok továbbra is a szíriai kormányt vádolják a Hán Sejkún-i támadással, amelyben nyolcvan ember halt meg. A már korábban is többször vegyi fegyvert bevető Szíria a vádakat továbbra is tagadja.