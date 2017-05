A szíriai Rakkában becslések szerint 3-4 ezer dzihadista tartózkodhat, amelyek közül többen külföldről érkeztek. Erről egy videókonferencián számolt be John Dorrian az amerikai légierő ezredese és a terrorellenes nemzetközi szövetség szóvivője. Dorrian elmondta, hogy az Iszlám Állam szíriai fellegvárának számító Rakkában tartózkodhatnak a szélsőségesek vezetői is. A szóvivő szerint a Washington vezette koalíció erőinek egyik elsődleges célpontja Rakka, és céljuk a város elszigetelése. Szíriában jelenleg is több száz amerikai katona tartózkodik, hogy támogassák a rakkai offenzívát.