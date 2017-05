Katonatiszteket tartóztattak le a venezuelai elnök bírálata miatt

A venezuelai hadsereg 85 tisztjét tartóztatták le Nicolás Maduro elnök elnyomó intézkedéseinek bírálata miatt - közölte Henrique Capriles ellenzéki vezető pénteken, a hadseregből kapott információkra hivatkozva.

Capriles szerint, aki az ellenzék közös elnökjelöltje volt a 2013-as venezuelai elnökválasztásokon, a katonák letartóztatása arról tanúskodik, hogy már a hadsereg is kezd elhatárolódni a hatalomtól.

"Elégedetlenség van a hadsereg soraiban" - mondta Capriles, hozzátéve, hogy a letartóztatások számáról közvetlenül katonák értesítették, és arra kérték őt, hogy hozza nyilvánosságra ezeket az információkat.

A kormányellenes tömegtüntetések április eleji kiújulása óta 37-re nőtt a biztonsági erők és a tüntetők közötti összecsapások halálos áldozatainak száma. A pénteken elhunyt legutóbbi áldozat, egy 20 éves fiatalember a Carabobo állambeli San Diego városban lezajlott csütörtöki tüntetéseken szenvedett súlyos fejsérülést, egy helyi ellenzéki képviselő szerint a nemzeti gárda túlkapásai következtében.

Venezuelát története eddigi legnagyobb társadalmi, politikai és gazdasági válsága sújtja. A dél-amerikai ország rendelkezik a világ legnagyobb ismert kőolajkészletével, ám gyakorlatilag semmilyen más exportcikke nincs, és az olajárak zuhanása miatt a gazdaság összeomlott és az infláció elszabadult.

Az ellenzék parlamenti többsége ellenére a kormányt továbbra is Nicolás Maduro baloldali populista elnök irányítja, és a legtöbb állami intézmény élén is az ő hívei állnak. Az április elején kiújult ellenzéki tüntetéseken a tiltakozók előrehozott elnökválasztást követelnek, Maduro elnök ezzel szemben egy alkotmányozó nemzetgyűlés megalakításáról tartandó szavazás kiírását jelentette be május 1-jén.