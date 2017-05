Teljes lelepleződés: a bukott szocialista miniszterelnök is Macronnal van

A mindig diszkréten fogalmazó Figaro szerint is árulás, amit Manuel Valls volt szocialista miniszterelnök tett. Valls januárban még szocialista elnökjelölt akart lenni, de a döntő fordulóban kikapott Benoit Hamontól. Francois Hollande elnök bukott miniszterelnöke ezután közeledni kezdett Macronhoz, majd ma reggel az RTL rádióban megdöbbentő kijelentéseket tett.

Saját pártját, a francia szocialista pártot halottnak nevezte Valls, és bejelentette, hogy csatlakozik Macron mozgalmához, azért, mert baloldali emberként és szocialistaként ott a helye. Teljesen egyértelműen úgy fogalmazott: a magát centristának valló Macront és mozgalmát baloldalinak és szocialistának tartja. Amit korábban maga Macron mindig tagadott. Legalábbis addig, amíg tartott a kampány.

Mindez dupla lelepleződés, bár az egyik elég nyilvánvaló volt. Macron szocialista gazdasági miniszter volt, és

bár mint középen álló politikus határozta meg saját magát, kampányában tagadta, hogy vele az elmúlt öt év szocialista (és borzalmas) kormányzása folytatódna, de Manuel Valls szavai egyértelműsítették. Macronról bebizonyosodott, hogy nem véletlenül csúfolták a jobboldalon így: Hollande 2, vagy gúnynevén Emmanuel Hollande. (Ez azért komoly sértés Franciaországban, mert 1958 óta nem volt ilyen népszerűtlen elnök, mint Hollande.)

És lelepleződött Valls is, aki a francia politikában szokatlanul gyors és gátlástalan pálfordulással otthagyta a saját pártját. Bár az is igaz, hogy a PS (a francia szocialista párt) örököse egyre inkább az EN! (Előre!, vagyis Macron mozgalma),

Macron szóvivője azt mondta, Vallsnak egy napja maradt, hogy hivatalosan is beadja a felvételi kérelmét, és akkor még országgyűlési képviselőjelölt is lehet júniusban. A volt szocialista miniszterelnök valószínűleg be fogja adni a papírokat 24 órán belül.