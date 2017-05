Csökkenne az emberek biztonságérzete, és az európai kultúrára is veszélyt jelentene, ha a migránsokat kötelező kvóta szerint kellene szétosztani az EU-ban – jelentette ki Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt elnöke.

A lengyel Jog és Igazságosság párt elnöke szerint minden politikai módszert be kell vetni az Európai Unió Bírósággal szemben annak érdekében, hogy a kötelező kvóta ne vezessen társadalmi katasztrófához.

A Jaroslaw Kaczynski a Gazeta Polska Codziennie című lengyel konzervatív napilapnak adott interjújában elmondta, a migránsok többféle fenyegetést jelentenek, a terrorizmus csak egy ezek közül. Utalt itt a Nyugat-Európában elkövetett nők elleni erőszakra. "Amennyiben meg akarnánk állítani ezt az - akárcsak a nők ellen irányuló - erőszakhullámot, valamiféle retorzióhoz kellene folyamodnunk" – fogalmazott.

A kötelező kvótára vonatkozóan azt mondta, egy megállíthatatlan mechanizmusról van szó.

Finnország példájával élve rámutatott: az ország 100 migránst fogadott be, ma pedig 18 ezren vannak. Lengyelországnak hétezer embert kellene befogadnia, ami Jaroslaw Kaczynski szerint a finn példából kiindulva akár több mint 1 millió migránst is jelenthet. A lengyel kormány tavaly bejelentette: görög- és olaszországi táborokból is átvállal migránsokat, de a dél-európai táborok ellenőrzései miatt eddig egyet sem fogadtak be.

Miután az Európai Bizottság jelentette: kötelezettségszegési eljárást indítana Ausztria, Magyarország és Lengyelország ellen, a lengyel belügyminiszter, Mariusz Blaszczak rámutatott: az összes uniós tagállam a kvóta által előirányzott 160 ezer menekült mindössze 11 százalékát vállalta át, vagyis a mechanizmus eleve elhibázott.

A lengyel kormány azt mondta, ha az EU nem enged, Varsóban népszavazást tartanak.