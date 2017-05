Durván elzavarta a szegény gyerekeket a szélsőbalos pártelnök

Jean-Luc Mélanchon meglepően jól szerepelt az áprilisi francia elnökválasztáson, közel 20%-ot kapott. Évtizedek óta radikális baloldali (lényegében kommunista) elnökjelölt ilyen jó eredményt nem ért el. Mélanchon a parlamenti választásokra készül, de egyik kampányútján megmutatta igazi arcát.

Párizs 18. kerületében kampányolt Mélanchon. Érdekes kerülete ez Párizsnak, ugyanis az egyik fele a turisták paradicsoma, a Montmarte, a Sacré-Coeur, a szépség és a gazdagság vidéke. Másik része – és igen közel a gazdag utcáktól – az egyik legborzalmasabb negyed következik. Ahogy néhány nappal ezelőtt az Origo megírta, a La Chapelle-től északra a nők délután 5 után ki sem mernek menni az utcára, a Le Figaróban nyilatkozó nők szerint különösen a migránsválság óta elviselhetetlen a helyzet. Mélanchon ezen a részen volt kampánykörúton. Hogy mutassa szolidaritását, szeretetét a szegények felé, különös tekintettel a szegény gyerekek felé.

Az út viszont nem sikerült túlságosan jól. A francia újságok arról számoltak be, és az egyik hírtelevízió felvételt is készített, hogy Mélanchon az utcán sétál, éppen kampányvideót csinálnak róla, és tíz-tizenkét gyerek körbeveszi és kedvesen ünneplik. Mindezt hangosan persze, ahogy tizenéves fiúk szoktak viselkedni, ha jó kedvük van. A gyerekek nagy védelmezője, a szegénység elleni küzdelem apostola, a társadalmi különbségek elleni háború hadvezére páratlanul durván rászólt a gyerekekre. Mint egy agresszív parancsnok. A 66 éves, radikális baloldali politikus úgy megijesztette a szó konkrét és átvitt értelmében szegény kisgyerekeket, hogy azok el is oldalogtak.

A francia televíziók azóta többször megmutatták Mélanchon sajátos lelepleződését.