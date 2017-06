Melltartó nélkül ment iskolába egy tinilány, az igazgató hazaküldte

Egy középiskolás lány Angliában melltartó nélkül ment iskolába. Az igazgató hazaküldte, mert a lány átlátszó felsője zavarta a férfi tanárokat.

A lány a Kentben lévő Hillview School for Girls középiskolába jár. Az egyik nap melltartó nélkül ment iskolába. A szülők szerint azért küldték haza lányukat, mert ez zavarta a férfi tanárokat. Az iskola szerint azonban

nem a melltartó hiánya miatt küldték haza, hanem, mert átlátszott a felsője.

Másnap több diáklány is melltartó nélkül ment iskolába szolidaritásból. Az egyik 18 éves lány azt mondta, ekkor több lányt is hazaküldtek, többen sírtak is. Ekkor jelentette az egyik szülő az esetet. A diáklány szerint nem a tanulókat kellett volna hazaküldeni, hanem azokat a férfi tanárokat, akik ezt zavarónak találják - írja a Daily Mail.

Az iskola igazgatója azt mondta, az iskolában nem kell egyenruhát hordani, de professzionális öltözködési szabályok vannak, amit minden tanulónak be kell tartania. Szerinte a megfelelő öltözködéssel a lányok jó példát mutatnak a fiatalabb tanulóknak. Azt is mondta, néhány esetben, amikor valaki megszegi az öltözködési szabályokat, hazaküldik átöltözni.