Ideje lenne kiutasítani a radikalizálódókat

Georg Spöttle azt mondta az Origónak a tegnap esti újabb londoni terrortámadásról, hogy indokolt lenne kiutasítani a radikalizálódó elemeket akkor is, ha van uniós állampolgárságuk. A biztonságpolitikai szakértő szerint ugyanakkor a politika nem fogja ezt meglépni, helyette maradnak a virágok és a szentmisék. Annak kapcsán, hogy miért éppen Nagy-Britanniában szaporodtak meg a merényletek, úgy reagált, hogy az okokat az ottani társadalomban magasan reprezentált muszlim lakosságban kell keresni.

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértőt azzal a kérdéssel hívtuk fel, hogy magyarázza el, miért éppen Nagy-Britannia és London vált az utóbbi időben az európai terrortámadások helyszínévé. Azt válaszolta, hogy nem a véletlen műve, hogy a szigetország csatatérré változott, az okok az ottani társadalomban magasan reprezentált muszlim lakosságban keresendők.

Nagy-Britannia egyes nagyvárosaiban, így Londonban és Manchesterben is jelentős, 10-20 százalék között van a muszlim gyökerű lakosság aránya. Ebben a társadalmi rétegben sokan lesznek dzsihádisták, főleg fiatalok 16-25 év között. Az ő problémájuk az, hogy alacsony iskolázottságúak, jellemzően börtönviseltek, és semmilyen perspektívájuk nincs. Így aztán tökéletes alapanyagot jelentenek a harmadik generációs dzsihádistáknak."

Spöttle hozzátette, hogy az majd a nyomozás során eldől, hogy a mostani merénylők hogyan radikalizálódtak, az eddigi tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy ez a folyamat az interneten keresztül is bekövetkezhet. (Theresa May brit kormányfő nem hiába beszélt arról, hogy a nagy közösségi portálok gyakorlatán szigorítani kell.)

Összefoglalva tehát annyi elmondható, hogy minél nagyobb számban élnek muszlimok egy közösségen belül, a terrorakciók veszélye ezzel arányosan emelkedik.

A szakértő szerint nem valós az az összefüggés, hogy a jövő héten esedékes brit választások miatt szaporodtak volna meg a támadások. "Ez egy random kiválasztott hétvége volt, a szombati bulikra kihegyezve, tipikusan azzal a céllal, hogy minél többek életét oltsák ki" - értékelt. Azt is mondta, hogy az ilyen akcióknak egyetlen célja van, ez pedig a megfélemlítés, hogy az emberek ne merjenek az utcára menni.

Kéne, de nem merik

Maradt a kérdés, hogy mégis hogyan kellene reagálniuk az államoknak az ilyen fenyegetettségre. Georg Spöttle szerint itt az ideje felvetni, hogy nemcsak azokat kell kiutasítani, akik illegálisan érkeztek be Európába, hanem azokat is, akik közben radikalizálódtak, de van uniós, jelen esetben például brit állampolgárságuk is. Ez már csak azért is indokolt lenne, mert utólag többször kiderült, előzetesen figyelték a merényletre készülőket, az érintettek a hatóságok látókörében voltak, de valamiért nem csaptak le rájuk.

Persze a politikailag korrekt hatalom úgysem lépi ezt meg, pedig szükség volna rá. A politika ezúttal sem fog segíteni.

A biztonságpolitikai szakértő attól tart, hogy a forgatókönyv most is a szokásos marad: lesznek virágok, plüssállatok és gyertyagyújtás meg szentmise, de érdemi változás nem történik az európai bevándorláspolitikában.