Nem tiszteli a nőket a londoni merénylő, Rachid Redouane. Volt feleségét is a tulajdonának tartotta, akivel úgy bánt, ahogy neki tetszett. A nőt tegnap közleményt adott ki, amelyben elítélte a volt férje tettét, akitől egyébként gyereke is van. Arról is beszélt, milyen volt a házasságuk.