A Kolumbiai Fegyveres Erők nevű gerillaszervezet harcosainak csaknem harmada adta le fegyvereit az ENSZ képviselőinek március óta. A szervezet megerősítette, hogy a szélsőbaloldali gerillaszervezet mintegy 2300 harcosa szolgáltatta be fegyyvereit szerdáig a világszervezet munkatársainak a bogotái kormánnyal kötött békemegállapodásnak megfelelően. A békeegyezmény értelmében a gerillaszervezet megadja az ENSZ-nek a robbanószer- és lőszerraktárainak pontos helyét is. António Guterres ENSZ főtitkár hangsúlyozta, hogy a világszervezet szükség szerint továbbra is készségesen közvetít a felek között a békefolyamat érdekében. Az ENSZ kolumbiai missziója felügyeli a fegyverek beszolgáltatását, amelyeket később három emlékművé olvasztanak be, hogy a világszervezet New York-i székhelyén, valamint a béketárgyalások helyszínéül szolgáló Kubában és Kolumbiában állíthassák fel őket.