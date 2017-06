Észak-Korea rakétái veszélyesek lehetnek a világra

Többszáz mérföldnyi pusztítást okozhat Észak-Korea rakétái, amelyek a szakértők szerint akár reális fegyvernem lehet a kommunista országnak, mivel a pusztításhoz nem szükséges pontos célzás.

Henry F. Cooper, aki a Stratégiai Védelmi Kezdeményezés Szervezet igazgatója volt George W. Bush kormánya alatt, arról írt, hogy Észak-Korea nukleáris fenyegetése nemcsak az Egyesült Államokra korlátozódik – idézi a Fox News.

A volt igazgató a The Wall Street Journal külső véleményeknek fenntartott rovatába azt is írta, hogy legutoljára az egyik rakéta a célpont fölött 40 mérföldnyire robbant fel, amely komoly következményekkel is járhatott volna. Azt is kifejti, hogy egy hasonló rakéta Hawaiitól délnyugatra mintegy 900 mérföldre is felrobbant még 1962-ben. A robbanás erejét akkor az is mutatta, hogy Honoluluban több száz utcai lámpa tönkrement, a repülőket áramütés érte és legalább hat műhold sérült meg.

Orosz tábornokok 2002-ben jelentették be, hogy Észak-Korea birtokában van az úgynevezett Szuper-EMP nukleáris fegyverek tervrajzai. Ekkortájt az amerikai kongresszus összeállított egy bizottságot, hogy vizsgálja az atomrobbanás hatásait. A bizottság megállapította, hogy nincs hatással a talajra, de a magas elektromágneses impulzus a villamosenergia függő infrastruktúrát működésképtelenné teszi.

A vélemény cikk megemlíti, hogy egyes elemzők szerint Phenjan messze nem tud megvalósítani életképes EMP-támadást az Egyesült Államok vagy Dél-Korea ellen. Azt is mondják azonban, hogy a Phenjan számára reális eszköz lehet az EMP, mert a bevetéséhez nem kell pontos célzás.

Ezek a nukleáris robbanófejnek katasztrofális károkat okozhatnak akár több száz mérföldnyi terület felszínén is.

A volt igazgató azt is írja, hogy az egy mítosz, hogy ilyen méretű pusztítást csak a többszáz kilotonnás nukleáris fegyverek tudnának okozni. A veszély ezért továbbra is jelentős.