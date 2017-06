Az oroszok szerint meghalt az Iszlám Állam vezetője

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint Abu Bakr al-Bagdadi meghalt egy orosz légicsapásban május végén, az Iszlám Állam több magas rangú csoport parancsnokával együtt. A hírt korábban a szíriai állami tévé is közölte. A nyugati koalíció forrásai nem tudják egyelőre megerősíteni a al-Bagdadi halálhírét.

Az Iszlám Állam tanácskozásra mértek légicsapást

Ha beigazolódik, hogy Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam vezetője meghalt, az hatalmas katonai sikert jelentene Oroszország számára, abban a hadjáratban, amit 2015 szeptembere óta folytat, hogy támogassa Bassar el-Aszad szíriai elnököt.

Az orosz minisztérium azt állítja, hogy május 28-án mértek légicsapást a Rakka déli részén tanácskozó Iszlám Állam-vezetőkre. A támadásban a minisztérium szerint szokatlanul sokan meghaltak, 30 középszintű harctéri parancsnok és 300 harcos. A tárca állítása szerint a likvidált személyek között volt Abu al-Hadzsi al-Miszri, Rakka emírje, Ibrahim an-Naef al-Hadzs emír, a Rakkától Szuhna városáig terjedő terület parancsnoka, valamint Szulejmán as-Sauah, az ISIS biztonsági szolgálatának vezetője is. A támadást akkor kezdték meg eltervezni, amikor azt az információt kapták, hogy az Iszlám Álam vezetői arról fognak tanácskozni, hogy hogyan vonják ki erőiket Rakkából, egy déli folyosón.

Az orosz hadsereg, a minisztérium szerint, előbb drónokkal felderítette a helyszínt, majd SU-34-es bombázókkal, és SU-34-es harci repülőgépekkel csapást mért az Iszlám Állam gyűlésére.

Különböző forrásokból úgy értesültek, hogy Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam vezetője is részt vett a találkozón, és meg is halt a támadásban.

Az orosz fegyveres erők előre értesítették az Egyesült Államokat a légicsapásról – számolt be többek között az AP.

A nyugati koalíció egyelőre nem tudja megerősíteni al-Bagdadi halálhírét

Ryan Dillon ezredes közleményében azt írja: jelenleg nem tudjuk megerősíteni ezeket a jelentéseket.

Az Iszlám Állam vezetőjének haláláról az elmúlt években többször is jelentek meg utólag meg nem erősített értesülések. Legutóbb a szíriai állami televízió állította azt, hogy az ISIS vezére egy Rakkára mért kemény légicsapás következtében meghalt.