Mintegy 70 embert vett őrizetbe a norvég rendőrség, a fővárosban, Oslóban tartott nagyszabású drogellenes razziában. A rendőrség szerint a művelet célja egy szerteágazó kapcsolatokkal rendelkező, zsarolással és kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnhálózat felgöngyölítése volt. A bűnbanda Oslo keleti és délkeleti részében tevékenykedett. Célunk mindörökre meggyengíteni ezeket a bandákat, és nem engedni nekik, hogy új tagokat toborozzanak - hangsúlyozta Grete Lien Metlid, a rendőrség különlegesen súlyos bűncselekményekért felelős egységének vezetője. Ugyanennek a nyomozati eljárásnak a keretében a múlt héten 25 embert vettek őrizetbe. Nagy mennyiségű drogot és több fegyvert is lefoglaltak. A bűnözők iskolák és óvodák területén is rejtettek el kábítószert. A rendőrség szerint félő, hogy a drogok terjesztésére fiatalkorúakat is felhasználtak.