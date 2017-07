Szigorúbb szankciókat sürgetett az interkontinentális ballisztikus rakétatesztet végrehajtó Észak-Korea ellen Angela Merkel német kancellár és Min Dzse In dél-koreai elnök. A megbeszélés előtt Merkel hangsúlyozta Észak-Korea nagy veszélyt jelent a világbékére. A kancellár elmondta: Most arról kell beszélnünk, hogyan lehetne a legmegfelelőbb módon reagálni, a szankciók növelésével, hogy az Észak-Koreára történő nyomás fenntarthatóó legyen. Phenjannak fel kell hagynia a nemzetközi jogba ütköző nukleáris- és rakéta programjával. Németország a koreai nép oldalán áll, amikor arról van szó, hogy világosan megmutassuk, együtt lépünk fel a békéért és ellenezzük ezt a rakétaprogramot és a nukleáris fegyverkezést. Mun Dzse In Phenjan rakétatesztjét provokációnak nevezte, ami az egész világra veszélyt jelent, és a konfliktus békés rendezésénél számít Merkel személyes támogatására. Jelenleg a helyzet túl súlyos ahhoz, hogy szóba jöjjön az Észak-Koreával való párbeszéd lehetősége, mondta a dél-koreai államfő Frank-Walter Steinmeier német elnökkel folytatott megbeszélésen. Fennáll a fegyveres konfliktus lehetősége, tekintettel arra, hogy Phenjan továbbra is a feszültség fokozására törekszik nukleáris-és rakétatesztjeivel. Merkel és Mun a G20 csoport pénteken kezdődő G20 csoport csúcstalálkozóját készíti elő Berlinben.