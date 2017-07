Gál Kinga: Bulvárszintű jelentés született a magyar médiáról

Nagyon súlyos rendszerszintű kockázatokat lát az Európai Unió tagországaiban a sajtószabadságot illetően az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottsága, és beavatkozásokat sürget a szervezet által készített tanulmány alapján. A baloldali-liberális előterjesztők a hetes cikkely bevetését is felvetették a médiapluralizmust megsértő tagállamokkal szemben. Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője szerint egy rendkívül elfogult jelentés született, de abból is világosan kiderül, hogy a magyar médiaszabadsággal nincsen nagy probléma, és nagyon hasonló a helyzet a többi uniós tagállamban is. A bizottság keddi meghallgatásán az Origo tudósítója is jelen volt.