Tusványos: három medvét elvittek a fesztiválozók biztonsága érdekében

A nagyszínpad, a rendezvénysátrak és a különböző ételeket, italokat kínáló sátrak is álltak már hétfőn, amikor a Székelyhon stábja kilátogatott Tusnádfürdőre.

Az alábbiakban a Székelyhon írását közöljük a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor helyszínéről. A tusványosi előadásokról és minden más érdekességről rendszeresen beszámolunk majd itt, az Origón.

Javában folytak az előkészületek hétfő délelőtt. Az esemény kedd délután közönségtalálkozókkal, illetve este a Hooligans és a Magashegyi Underground zenekarok koncertjeivel kezdődik.

A kempingtáborban már felállították a különböző rendezvénysátrakat, ugyanakkor a szervezők, valamint az önkéntesek gőzerővel dolgoztak az utolsó simításokon.

A beléptetőrendszer idén is a tavalyihoz hasonlóan fog működni

– tudtuk meg Kristály Lehel sajtófelelőstől. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a résztvevők karszalagokat kapnak, ehhez belépéskor mindenkinek igazolnia kell magát személyazonossági igazolvánnyal, útlevéllel vagy gépjárművezetői engedéllyel.

Délután négy óráig a belépés ingyenes, azt követően 10 lejt kell fizetni egy napijegyért, ezek minden nap más-más színűek lesznek. A kiskorúak megkülönböztető színű karszalagot kapnak, és nem szolgálhatják ki őket alkoholos itallal vagy dohányáruval a tábor területén.

Hetijegyet is lehet váltani, az negyven lejbe kerül. A elmúlt évekhez hasonlóan idén is két recepción lehet bejelentkezni, ezek kedd reggel 8 órakor nyitnak. A külső recepció a vendégeknek, meghívottaknak szól, illetve mindazoknak, akik a városban foglaltak szállást. Ez a főút és a kempinghez letérő út kereszteződésénél kapott helyet. A karszalagokat itt vehetik át a tábor résztvevői.

A másik tábori recepció a sátorozóknak szól, ez a táborban, a kemping közepén kapott helyet. A sátortáborban idén olcsóbb lesz a szállás, egy éjszakára 10 lejt kell fizetni, a heti bérlet pedig 40 lej. A szórakoztatás mellett a résztvevők biztonságát is szem előtt tartották a szervezők, ezért több óvintézkedést is foganatosítottak.

Az Olt folyót megközelíteni ezúttal is szigorúan tilos, a tábor teljes hosszában kerítést helyeztek ki. A medveproblémával kapcsolatosan is hoztak biztonsági intézkedéseket: a fürdőváros három legproblémásabb medvéjét (azokat, amelyek a leggyakrabban merészkedtek az emberek közelébe) altatólövedékkel elkábították, és elszállították őket Tusnádfürdőről.

Ezzel kapcsolatban Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere a Csíki Hírlapnak elmondta, hat medve elszállíttatására kaptak engedélyt az illetékes minisztériumtól, így a közeljövőben az említett három mellett további három medvét is más vadászterületre szállítanak. Emellett négy vadőr felel a résztvevők biztonságáért, akik az erdő mellett, illetve az Olt túlsó partján lesznek elérhetők, és ha bárki medvét lát, nekik kell jelezze (az elérhetőségeik a tábor több pontján is ki lesznek függesztve). Biztonsági szolgálat is működik a nap 24 órájában a tábor teljes területén. Az esetleges rosszullétet, könnyebb sérüléseket és egyéb egészségügyi panaszokat a Vöröskereszt sátrában a nap 24 órájában kezelik, továbbá a mentőszolgálat is állandó készültségben lesz.

Az újdonságokkal kapcsolatosan Kristály Lehel elmondta, résztvevői kérésre az egyik legnagyobb különbség a korábbi évekhez képest a térerő javítása lesz egy mobiltelefonos átjátszó-állomás telepítése által.

Tavaly a 27. rendezvény alkalmával 27 rendezvénysátor állt a táborban, idén pedig a 28. alkalomra való tekintettel 28 sátorban várják az érdeklődőket.

"A sok férfinevet viselő rendezvénysátor mellett idén megjelenik a Lorántffy Zsuzsanna sátor is. A jövőben azonban nem szándékozunk tovább nőni, hiszen az fizikai lehetetlenség lenne. Az idei mottó, amely szerint Tusványos a biztos pont, arra utal, hogy amit megszokhattak a résztvevők az elmúlt 27 év alatt, az idén is meglesz. Újdonságnak számít az is, hogy a Skorpió zenekar először lép fel Erdélyben, és több rangos előadó tart előadást. Emellett fontos megjegyezni az idei évre jellemző széles körű nemzetközi médiaérdeklődést is. Jelen lesz a táborban egy német közszolgálati televízió, a ZDF, illetve a Financial Times brit nemzetközi, gazdasággal foglalkozó napilap egy tudósítója, és ez egy más dimenzióba, más rangra emeli a rendezvényt. Tavaly 60-70 ezer személy fordult meg Tusványoson, idén is hasonló résztvevőszámra számítunk" – mutatott rá Kristály. A helyszínen egyébként ingyenes programfüzetet kérhetnek az érdeklődők, és a rendezvény weboldalán is megtalálható a részletes program.