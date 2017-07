Zárt, ellenséges muszlim közösségek Európában

A muszlimok jelentős része nemhogy integrálódni nem akar a többségi társadalomba Európában, hanem az iszlám vallási törvény, a sharia szabályai szerint élnek és ezt szeretnék elterjeszteni a kontinensen - derül ki Raheem Kassam No go zónák: A sharia szinte itt van már a szomszédodban című könyvéből.

Raheem Kassam 1986-ban született Londonban, Tanzániából bevándorló családban - írja az elismert konzervatív portál, a Breitbart. Iszlám vallásban nevelkedett, de felnőttként már szakított gyökereivel és ateistának vallja magát. Vezető tanácsadója volt Nigel Farage-nak, a UKIP (United Kingdom Independence Party) egykori vezetőjének, tehát részt vett a brexit megszavazásához vezető kampányban.

Nigel Farage írt előszót Raheem Kassam új könyvéhez, amelynek címe: No go zónák: A sharia szinte itt van már a szomszédodban. Nemcsak a címe provokatív, de a könyv borítója is: a Szabadság-szobor látható rajta burkában. A szerző Európa és Amerika számos városában megfordult és igyekezett megismerni a magukba zárkózó muszlim közösségeket, amelyek a radikalizmus és a terrorizmus melegágyai.

Hogy valami alapvető változás történik a nyugati kultúrában, már az is jól mutatja, hogy új szavakat kell megtanulnunk: sharia, burka, no go zóna - írja a könyvben. Az utóbbi a gettónak enyhébb elnevezése, ahol nem fogadják szívesen az idegent. Raheem Kassam a Regnery Kiadónál megjelenő könyvében

tényfeltáró újságíróként bemutatja a nyers valóságot, az aggasztó tendenciákat, miközben más újságírók vagy igyekeznek agyonhallgatni a problémát, vagy éppenséggel még mindig a multikulturalizmust dicsőítik.

Mint írja, a politikusok figyelmen kívül hagyják a nyilvánvaló tényeket, hogy bizonyos zárt közösségek nyíltan hirdetik: rájuk nem érvényesek annak az országnak a törvényei, amelyben élnek. Ez nemcsak alapvető dolgokra igaz, de például a teljes arcot eltakaró női viselet, a burka kérdésében is óriási viták vannak amiatt, hogy Franciaországban betiltották a nyilvános helyen való viselését.

Vannak, akik még a no go zónák létezését is tagadják. Raheem Kassam viszont járt ezekben a zónákban

és mint az iszlám jó ismerője tanulmányozta az ott élők mindennapi életét. Magukba zárkózó, a többségi társadalommal ellenséges közösségekkel találkozott. Könyvének célja, hogy a visszafordíthatatlan folyamatokra hívja fel a figyelmet.