Megölték egy mentőszervezet hét munkatársát

Fegyveresek szombatra virradóra megölték a szíriai lázadók kezén lévő övezetekben tevékenykedő - fehérsisakosok néven is ismert - mentőszervezet hét munkatársát az északnyugat-szíriai Idlíb tartománybeli Szármin településén.

A mentőszervezet honlapján közzé tett információ szerint a támadók a fehérsisakosok egyik helyi központján ütöttek rajta, s két kisbuszt, rádiókat és a fehérsisakosok jellegzetes ismertető jegyének számító sisakokat vittek magukkal.

A hét önkéntessel fejlövéssel végeztek"

- közölte Rámi Abdel-Rahmán, az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű emigráns szervezet vezetője.

Egy névtelenséget kérő aktivista szerint a támadást nagy valószínűséggel az Iszlám Állam tagjai hajtották végre.

Az északnyugat-szíriai Idlíb tartomány szinte teljes egészében az iszlamista és más ellenzéki fegyveres csoportok ellenőrzése alatt áll, amelyek egymással is versengenek a hatalomért. A fehérsisakosok a szíriai polgárháború civil áldozatainak mentésével foglalkoznak olyan térségekben, amelyek nem állnak a damaszkuszi rezsim ellenőrzése alatt. A szíriai vezetés viszont külföldi kormányok bábjának tartja a mentőszervezetet, amelyet tavaly Nobel-békedíjra is jelöltek. A szervezetet többek között Nagy-Britannia, Hollandia, Japán, Németország és az Egyesült Államok is pénzzel támogatja.