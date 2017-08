Gyógyszerre ivott az iskolabusz sofőrje, 31 diákot szállított

A bódult állapotban való vezetést a világ minden országában büntetik. Egy amerikai iskolabusz vezetője ennek különösen súlyos esetét produkálta. A buszon utazó 31 diák érdekében a rendőrök azonnal intézkedtek: még a buszon letartóztatták a 49 éves nőt.

Mint azt a Fox News hírül adta, Georgia államban, Loganville városában letartóztatták Catherine Etheridge-et. A 49 éves asszony iskolabusz sofőrjeként dolgozott, de nem tudott úrrá lenni alkohol- és gyógyszerfüggőségi problémáin. A járőröző rendőrök figyeltek fel rá, hogy az iskolabusszal valami nincsen rendben, a vezetője bizonytalankodik a forgalomban. Megállították a buszt és kiderült, hogy a sofőr erősen bódult állapotban van, a táskájában pedig szeszes italt és vényköteles gyógyszereket találtak. Azonnal eltávolították az iskolabuszról és előállították bódult állapotban való járművezetés, illetve kiskorúak veszélyeztetése miatt. Az iskolabuszt egy másik sofőr vitte tovább.

A diákok elmondása alapján világossá vált, hogy nem egyedi eset volt, hogy Catherine Etheridge ilyen állapotban ült a volán mögé. Sőt az is kiderült, előző munkahelyéről is függősége miatt távolították el. A hivatalos indoklás „nem kielégítő munkavégzés" volt, így fordulhatott elő, hogy az asszony ismét iskolabuszsofőrként tudott munkát találni. A sofőrnő 25.000 dollár óvadék ellenében szabadlábra került, de a felháborodott szülők azt követelik, hogy letöltendő börtönbüntetést kapjon gyerekeik életének veszélyeztetése miatt. Az ügyben felmerül annak az iskolavezetőnek a felelőssége is, aki nem kellő körültekintéssel választott alkalmazottat.