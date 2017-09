Angela Merkel német kancellárt paradicsommal dobálták meg az egyik heidelbergi választási gyűlésén.

Heidelberg belvárosában tartott beszédet Angela Merkel, ám a rendezvényen egy ellentüntető csoport is megjelent, és sípolással, kiabálással próbálták megzavarni a rendezvényt. A tüntetők hazaárulónak nevezték a kancellárt, majd valakik paradicsommal dobálták meg a színpadon álló Merkelt. A politikus vörös blézert viselt, így a paradicsom maradványai nemigen látszottak. Ahogy az alábbi videón is látszik:

Angela Merkel a történtekre viszonylag higgadtan reagált, megtisztította ruháját, és adott egy zsebkendőt a rendezvény moderátorának is, hogy a ráfröccsent paradicsomlevet letörölje vele.

A gyűlést végül a tervezett menetrend szerint fejezték be, és tovább mentek Stuttgartba. A helyi lapok szerint Merkel nem is öltözött át az út során.