Két hét alatt 270 ezren menekülhettek el Mianmarból

Az elmúlt két hétben jóval több rohingja menekült Mianmarból Bangladesbe, mint amiről eddig tudni lehetett, a határt átlépők száma meghaladja a 270 ezret, ami riasztó - közölte szombaton az ENSZ.

A világszervezet menekültügyi főbiztossága eddig 164 ezerre tette azok számát, akik Bangladesbe menekültek az Arakánban elharapódzó erőszak elől augusztus 25. óta.

„A táborok zsúfolásig megteltek. Hatalmas a nyomás a segélyszervezeteken, hogy elhelyezzék az egyre több érkezőt” - húzta alá Vivian Tan, a főbiztosság szóvivője, hozzátéve, hogy a 270 ezres szám is csak „durva becslés”. A szóvivő kifejtette, hogy a számok segélyszervezetek becslései alapján állnak össze, és kiderült, hogy sok menekültről eddig azért nem tudtak, mert a határ mentén falusi közösségek fogadták be őket, az utak mentén pedig rögtönzött táborok létesültek. Az is előfordulhat, hogy egyes menekülteken több segélyszervezet is segített, és ezért lehet, hogy bizonyos embereket többször számoltak össze.

Az erőszak augusztus 25. után szabadult el Mianmar Arakán államában, ahol több mint egymillió muszlim rohingja él, miután rohingja felkelők rendőrőrsöket támadtak meg. A támadásokra a hadsereg „tisztogató akcióval” válaszolt, amelynek célja hivatalosan az arakáni falvakban rejtőző felkelők ártalmatlanítása. A menekültek viszont arról számoltak be, hogy a katonák és buddhista bandák megtámadták és elpusztították falvaikat. Szemtanúk szerint megkérdőjelezhető a mianmari hadsereg állítása, hogy a rohingják gyújtogatnak, mert olyan falvak is lángokban álltak, ahonnan már jóval korábban elmenekültek az ott élők.

A rohingják gyakorlatilag teljes jogfosztottságban élnek Arakánban, még állampolgárságuk sincs, mert Mianmar hivatalosan illegális bangladesi bevándorlónak tekinti őket. A hadsereg jogvédők szerint szörnyű rémtetteket és népirtást követ el ellenük, falvakat égetnek fel és irtanak ki.