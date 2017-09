Irma után 2500 kilométernyi pusztítás maradt

Elérte a Tampai-öblöt a már meggyengült Irma hurrikán, amely az elmúlt napban végigpusztította Floridát, tető nélküli házakat, elárasztott utcákat és áramkimaradásokat hagyva maga után. A most már csak a hurrikánskála egyes kategóriájába sorolt Irmát óránkénti 135 kilométer/órás széllökések kísérik, de két nappal korábban még a legmagasabb, ötös szinten pusztított a karibi térségben, a széllökések sebessége időnként az óránkénti 300 kilométert is megközelítette.

Az Irma egyelőre felmérhetetlen károkat okozott Floridában, ahol vasárnap ért partot. A szövetségi állam déli és középső vidékein mintegy 6 és fél millió embert szólítottak fel otthonaik elhagyására, és nagyon kevesen vannak, akik nem hallgattak a kormányzói felhívásra. Őket Rick Scott kormányzó vasárnap este arra kérte, hogy ne menjenek ki, mert az utcákon hömpölygő, helyenként derékig érő víz szinte biztosan fertőző.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy Miamiban és környékén két tornádót észleltek, Florida déli részein pedig többet is. Az állam egész területén tornádóriadó van érvényben.

A hurrikán útvonala

Hogy egy hurrikán merre halad, azt sok tényező befolyásolja. Például, hogy milyen hőmérsékletű a tenger, amerre halad. Pár Celsius-fok már akkora útirány-módosítást jelenthet, hogy egy adott szigetet teljesen elkerülhet a természeti csapás. Az Irma névre keresztelt hurrikán nem kegyelmezett szinte egyetlen szigetnek sem. A Karib-tenger szigetei egy íven helyezkednek el Venezuelától Floridáig, Irma nem Venezuela partjainál kezdett, de ahonnan „ráfordult” a szigetek ívére, onnantól akkurátusan végigment rajta, nem sodródott ki a tenger fölé. Volt rá esély, hogy elkerülje Floridát, vagy esetleg éppen, hogy érintse a déli részét. Most már biztos, hogy Florida „telibe kapta” a hurrikánt, sőt Georgia állam déli része is veszélyben van. Aztán végül trópusi eső lesz belőle Georgia, Alabama és Dél-Karolina felett.

Az Antigua és Barbuda nevű ország fő szigete Antigua, ide evakuálták előrelátó módon Barbuda és a többi apró szigetük teljes lakosságát. Barbudát és a közeli szigeteket teljesen letarolta a hurrikán. A Szent Márton-szigeten Franciaország és Hollandia osztozik. Már elindultak a katonai segélycsapatok a két anyaországból, az apró sziget önállóan nem lenne képes elhárítani a hatalmas károkat.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter utasítást adott az Irma hurrikán által sújtott Szent Márton-szigeten lévő magyar állampolgárok mielőbbi evakuálására.

Összesen kilenc állampolgárról tudnak, alapvetően párokról.

A Turks- és Caicos-szigetek, illetve a Virgin-szigetek egy része brit külbirtok, Theresa May gyors segítséget ígért számukra. Donald Trump amerikai elnök is támogatást ígért Puerto Rico és a Virgin-szigetek USA-hoz tartozó része számára. Puerto Rico, a Dominikai Köztársaság, Haiti és Kuba szigeteinek csak az északi részét érintette a hurrikán. Ez megint csak viszonylagos szerencse, hiszen Puerto Rico házainak a fele megsérült, Kubában pedig egymillió embert kellett evakuálni (az összlakosság 11,2 millió fő). A kétmilliós főváros, Havanna is a sziget északi partján fekszik, az utcáit elöntötte a víz.

Floridában az Irmához hasonlítható hurrikán, az Andrew volt 1992-ben, de a félsziget nyugati partján fekvő Tampában 1921 óta nem volt ekkora szélvihar, pedig a várost két-három évente sújtja hurrikán. Négy és fél méteres hullámok ostromolják a Tampai-öböl partjait. Nem jobb a helyzet délen sem: Miami belvárosának utcáin két méter magasan áll a víz. Floridából eddig összesen 6,3 millió embert evakuáltak. De vannak olyanok, akiket pár napja Dél-Floridából az állam északi részébe költöztettek, és most tovább kell vinni őket Georgia állam területére. Folyamatban van újabb befogadó központok kialakítása iskolákban, sportcsarnokokban és szállodákban.

Továbbra is problémát jelent, hogy vannak, akik nem hajlandók elhagyni az otthonukat, pedig az amerikai katasztrófavédelem (FEMA) mindent biztosít számukra. Ezzel szemben Floridában már 4 millió háztartásban nincsen áram, sok helyen pedig már nem ivóvíz minőségű víz folyik a csapokból. Nehézségekbe ütközik az is, hogy a rokonok, ismerősök információt tudjanak szerezni egymásról, mert ahogy a hurrikán kicsavarja a nagyobb fákat, ugyanúgy kidönti a mobiltelefon hálózatok adótornyait is. Hosszú hetekbe telik majd, hogy Florida élete visszatérjen a normális kerékvágásba.

Harvey után az élet

Most a világ Floridára figyel, pedig a szintén több szempontból is történelmi rekordokat döntögető Harvey hurrikán augusztus 25-én érte el a szárazföldet, és egy hétig tartó esőzést okozott, aminek következtében Houston városának jelentős része még mindig víz alatt van, hetekig eltarthat, mire visszahúzódik az árvíz, és az érdemi helyreállítást meg lehet kezdeni. A Harvey és az Irma együtt az Egyesült Államok egész eddigi történetének legnagyobb károkat okozó hurrikánszezonját okozta. Ráadásul az Atlanti-óceán felett létrejött még egy hurrikán, és a José nevű forgószél a karibi térség felé tart.