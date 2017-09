Részeg, rasszista utas támadt egy stewardessre a repülőn

Egy Manchesterből Marrakeshba érkező járatot Lisszabonba kellett átterelni, mert egy részeg utas megtámadta a stewardesst. Megragadta az egyikük torkát többször is, és rasszista megjegyzéseket tett az utasokra.

Az utasknak és a személyzetnek egy éjszakát kellett tölteniük Portugáliába egy szállodában, mielőtt folytathatnák volna az útjukat- írja a The Sun.

Egy férfi ugyanis rátámadt a személyzet egy tagjára, az utasokat pedig rasszista megjegyzésekkel zaklatta.

"Soha nem láttam ilyet!"- mondta az egyik utas, aki azt is elmesélte, hogy a férfi más utasoktól kapott alkoholt. "Már csak egy óránk volt Marrakesh-től, amikor láttuk, hogy a gép leereszkedik" .

Ekkor a kapitány bemondta, hogy történt egy incidens, majd az egyik légiutas-kísérő elmesélte a többi utasnak, hogy a részeg férfi többször is megragadta a nyakát. Azt is elmondta a stewardess, hogy a férfi rasszista megjegyzéseket is tett az utasokra.A járat Portugáliában landolt, ahol a részeg férfit a rendőrök várták a reptéren. Amikor az utasok leszálltak a gépről, a rendőrök elmondták nekik, hogy ott kell tölteniük az éjszakát. Körülbelül 200 utast szállodákba vitték.

Az egyik utas felháborodottan nyilatkozta: "Marrakeshben ragadtunk, mert a kimenő járatunk visszavonult. Ez nevetséges."

Egy repülőtársaság szóvivője arról beszélt, hogy a Manchester-Marrakesh járatát szombaton Lisszabonba vitték, mert az utasok zavartan viselkedtek. Hozzátette, hogy a személyzet felkészült arra, hogy gyorsan járjon el minden helyzetben a járat, és az utasok biztonsága érdekében.

Az ilyen esetek ritkák, ezért nagyon komolyan vesszük őket, nem toleráljuk a fenyegető magatartást a fedélzeten, és mindig nyomást gyakorolunk az ügyészségre. Az utasok és a személyzet biztonsága és jóléte mindig az easyJet prioritása"

-mondta a szóvívő.

Az utasokat rendszeresen tájékoztatták, és a szállodai szállást és frissítő utalványokat adtak kaptak.