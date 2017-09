Kevés az esély az ukrán oktatási törvény változására

Ukrán politikusi nyilatkozatok ellenére kétséges, hogy változik vagy enyhül az ukrán oktatási törvény - jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének főmunkatársa pénteken az M1 aktuális csatorna műsorában.

Fedinec Csilla közölte, hogy a törvény hatályba lépéséig, vagyis szeptember 28-ig sehol sem tették közzé a jogszabály szövegét. Vélhetően azért, mert az ukrán politikum próbálta kikerülni a felmerülő problémákat - tette hozzá.

A magyar-ukrán alapszerződés különbözően fogalmaz

Arra a felvetésre, hogy több dokumentum, magyar-ukrán keretegyezmény és szerződés garantálja a magyar kisebbség nyelvhasználatát, felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar-ukrán alapszerződés éppen az oktatással kapcsolatban különbözőképpen fogalmaz ukránul, illetve magyarul. A magyar szöveg az anyanyelv tanulásához való jogot és az anyanyelven tanulás jogát is rögzíti, az ukrán szövegben viszont ez vagy kötőszóval szerepel.

Mindenkinek tudnia kell ukránul

Fedinec Csilla arról is szólt, hogy a törvény célja nem csupán az, hogy az orosz kisebbséget rákényszerítsék az ukrán nyelvhasználatra, hanem azokkal a polgárokkal is el akarják sajátíttatni az ukrán nyelvet, akik ugyan ukránnak vallják magukat, ám oroszul beszélnek.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ország nyugati és középső részén 90 százalék feletti az ukrán iskolák aránya. Ez az arány csupán Kárpátalján, Odessza megyében és a két szakadár keleti területen 70 százalékos - mondta a kutató.