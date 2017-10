ENSZ: Elfogadhatatlan a segítségnyújtás akadályozása Arakánban

Mark Lowcock, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese pénteken elfogadhatatlannak nevezte, hogy a humanitárius segítség nem jut el a rohingjákhoz, mert a mianmari kormány nem engedi be a segélyszervezeteket Arakán államba.

"Akadálytalan hozzáférésre van szükség" – szögezte le a tisztségviselő egy genfi sajtótájékoztatón.

Az ENSZ magas rangú tisztségviselőinek egy csoportja napokon belül felkeresi Arakánt, október 23-án pedig egy genfi konferencián a menekülteknek fognak gyűjtést szervezni.

Készen akarunk állni, ha újabb menekülési hullám indul.

A Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalát (OCHA) vezető Lowcock szerint nem valószínű, hogy egyhamar véget ér a muszlim vallású rohingják elvándorlása.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) becslései szerint naponta mintegy kétezer rohingja hagyja el a buddhista többségű Mianmart a szomszédos Banglades irányába. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) pénteken közölte: eddig legalább 515 ezren menekültek el Arakánból azóta, hogy augusztus 25-én a hadsereg muszlim szélsőségesek összehangolt támadásaira válaszul átfogó tisztogatási műveletbe kezdett.

A mianmari biztonsági erők rohingja kisebbséggel szembeni bánásmódját több jogvédő szervezet és magas rangú ENSZ-tisztségviselő kifogásolta.

A buddhista többségű Mianmarban a szomszédos Bangladesből származó illegális bevándorlóknak tekintik a muszlim rohingjákat, és nem hajlandók állampolgárságot adni nekik.

Eközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentette, hogy szombaton megérkeznek a kolera elleni oltóanyagok Bangladesbe. A WHO attól tart, hogy a túlzsúfolt, rossz higiéniai állapotú menekülttáborokban kolerajárvány tör ki. Az oltási időszak október 10-én kezdődik meg – jelentette be Tarik Jasarevic, a WHO egyik szóvivője.