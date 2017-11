Csillogó üvegfelületek a felhőkarcolókon, talán soha el nem tüntethető apró homokszemek a cipőm belsejében. A világ legdivatosabb üzletei és ételei a világ legnagyobb bevásárlóközpontjában, éles bárddal 15 másodperc alatt megbontott filléres kókuszdió íze a számban. Tevegelés az arabok közlekedésében legalább 3000 éve segítő dromedár hátán, és terepjárós sivatagi túra légkondicionált, ki tudja, hány tevét elhúzni képes Lexus terepjáróval. Ez mind Dubaj, tele ellentmondásokkal: hihetetlen, szinte felfoghatatlan, a nagypályások játszótere, de némi ügyeskedéssel olcsóbban is megúszható. Lássuk, hogyan!

Dubajba sokan úgy jutnak el Budapestről, hogy valamelyik távolabbi ázsiai vagy ausztrál városba utaznak. Népszerű átszállóhely, a helyi légitársaságot, az Emiratest az egyik legjobbnak tartják az egész világon. De közvetlen járata van Dubajba az Emirates mellett a Wizz Airnek is. Nyilván mindkét légitársaságnak megvannak a maga előnyei és hátrányai. Érdemes böngészni az éppen aktuális ajánlatokat akár több hónappal indulás előtt! Mert Dubaj sokkal többet ér annál, semhogy kirohanjunk pár órára a városba, amíg a csatlakozásunkra várunk.

Családi nyaraláshoz is kiváló célpont, leginkább az ősztől tavaszig terjedő időszakban. Nyáron ugyanis 43-45 fok is lehet napközben, az eddigi rekord pedig egy júliusi napon született: 52 fokosnál is nagyobb hőség volt akkor. Persze ez még az itt élőknek is szinte elviselhetetlen, ezért csúcsra járatják a légkondit szinte mindenhol. Sőt, az embernek az az érzése, hogy még a csúcson is túl.

A szállodákban, a bevásárlóközpontokban, a taxikban, tulajdonképpen minden zárt helyen 19-20 fokra hűtik le a levegőt. De kapaszkodjanak meg, még a buszmegállókban is.

Tényleg, merthogy azok is zártak és hűtöttek, ami teljesen érthető: 10-15 percet állni a tűző napon 40 fokban még az itt élőknek is nagy megpróbáltatás lenne. Viszont tény, az is nagy kihívás, hogy az ennyire lehűtött helyiségekben az egyszerű turista ne fagyjon félholtra. Vagyis érdemes mindig egy hosszú ujjú felsőt magunknál tartanunk, esetleg zoknit is. Hogy ezt nem mindenki tudja, az is mutatja, hogy a repülőgépen a hazafele tartó járaton, amerre csak néztem, minden sorban ült valaki, aki végigköhögte az utat.

A dubaji Mona Lisa

Már a repülőből is láthatják érkezéskor a szerencsésebbek, de akik nem, később biztosan megnézik a Burdzs Kalifát, a világ jelenlegi legmagasabb épületét. Ha valaki Dubajba utazik, ezt biztosan megnézi. Legalább kívülről. Mást nem is tehet, szinte bárhol járunk a városban, a 828 méter magas csillogó torony csúcsát biztosan látni fogjuk.

Olyan, mint Párizsban a Mona Lisa: egyszer az életben látni kell, ha pedig ott vagyunk, minden pillantásával követ minket. Majdnem kétszer akkora, mint bármelyik másik épület a városban. Távolról keskeny üvegtoronynak tűnik, közelebbről az összes környező épület kontúrja megcsillan rajta, belülről pedig szinte hihetetlen élmény. Már az is külön attrakció, ahogy a lift felviszi a turistákat a 124. emeletre. Ráadásul nem is akármilyen lift, hanem a világ egyik leggyorsabbja, a liftek Ferrarija! Egyetlen perc alatt teszi meg a 124 emeletnyi utat, és akár 36 kilométeres sebességre is képes lenne!

Ha már fent vagyunk, a látvány tényleg lenyűgöző! Nyitott tetejű, de oldalról plexivel védett teraszra jutunk ki. Utóbbi nem túl szerencsés a fotózás miatt, mert nagyon kell figyelni, hogy ne kerüljön bele - ne tükröződjön vissza - a fotónkba mondjuk egy japán turistacsoport. Ahogy ez velünk természetesen megtörtént. Nyilván kell a plexi a biztonság miatt, nehogy valaki kiugorjon. A profiknak amúgy még ez sem tilos, persze ejtőernyővel.

Egy emelettel feljebb, 452 méter magasan már teljesen zárt kilátóról lehet nézelődni. Van mit! Rögtön a torony mellett épült egy szökőkút, aminek látványos showjára esténként ezrek gyülekeznek az épület lábánál. De ha azt hinnénk, hogy Dubajban nincs más felhőkarcoló, hatalmasat tévednénk. A fenti látvány része az is, hogy a Burdzs Kalifát körbejárva szinte bármerre fordulunk, hatalmas épületeket látunk: 170-nél is többet! A pontos számot lehetetlen megmondani, mert szinte az egész városban állandóan építkeznek. Hónapok alatt nőnek ki a homokból az újabb és újabb toronyházak. Pénz - úgy tűnik - van bőven. Dubaj időben kapcsolt, az olajbevételek ma már a gazdaságnak alig 6-8 százalékát adják. Viszont pörög a turizmus és az építőipar, továbbá mára Dubaj a térség egyik pénzügyi központja lett.

Persze a magasból látszik a sivatag is, a város ugyanis az arab sivatagban fekszik, nagyon rövid autózás után akár a homokdűnék tetején folytathatjuk az utazást. Van mit nézni tehát a Burdzs Kalifából, amelynek akár a 148. szintjére is fel lehet jutni, némi plusz pénzért. Csúcsidőn kívül - tulajdonképpen szinte egész nap, a naplemente időszakát leszámítva -

felnőtteknek 9000 forintnyi dirhamba, 14 év alatti gyerekeknek 7000 forintba kerül a sima jegy.

Aki viszont a 148. szintre is felmenne, 25 ezer forintnyi dirhamot készítsen elő. Érdemes figyelni az akciókat is, látogatásunk idején bizonyos időpontokban kávé és sütemény is járt a belépőjegy mellé, illetve kedvezményes kombinált belépőjegyet lehetett venni a Burdzs Kalifába és az épület lábánál található akváriumba.

