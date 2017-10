Ítéletidő tombol az USA keleti partvidékén

Özönvízszerű esőzések és orkán erejű szélviharok söpörtek végig hétfőn az Egyesült Államok északkeleti partvidékén, a szövetségi fővárostól, Washingtontól a kanadai határon fekvő Maine államig.

Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania és Maryland államokban mintegy másfélmilliónyian maradtak áram nélkül, a vihar útját kidőlt fák, helyenként összedőlt házak és áradások jelezték.

Maine-ben, New Hampshire-ben, Vermontban és Massachusettsben a szélsőséges időjárás miatt csaknem mindenütt lemondták a mindenszentek előestéjén, a halloweenen rendezett parádékat és mulatságokat.

Szünetel a vasúti forgalom, lezárták az utakat

A vermonti kormányzó, Phil Scott a várható további áradásokra figyelmeztetett, és bejelentette, hogy a vöröskereszttel karöltve menedékhelyeket nyitnak. Maine állam kormányzója, Paul LePage szükségállapotot hirdetett. Hétfőn délután mintegy 480 ezer lakás és iroda borult sötétségbe Maine-ben, az áramvezetékeket szinte az állam egész területén megrongálta a vihar.

New Hampshire-ben valaki az okostelefonjával rögzítette, ahogy Warren városkában a megáradt Baker folyó magával sodort egy házat, amely aztán a folyó felett ívelő hídba ütközve tört össze. A videót a Boston Globe című lap jelentette meg.

A massachusettsi Boston környékén szünetel a vasúti forgalom, mert az esővíz elöntötte a vasúti pályákat. Massachusettsben és New Jersey-ben országutakat kellett lezárni, részben az utakat elöntött víz, részben pedig a kidőlt fák miatt. A New Yorkhoz közeli Newarkban is átmenetileg szüneteltetni kellett a vasúti forgalmat.

Szerdáig tombol majd a vihar

Rhode Island állam tengerparti vidékein óránként 125-130 kilométeres szél tombol, Gina Raimondo kormányzó hétfőtől háromnapos iskolai szünetet rendelt el, három napig zárva tartanak a kormányzati hivatalok is.