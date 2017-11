Csőbombát találtak Észak-Írországban

Kisméretű, de működőképes robbanószerkezetet talált vasárnap a rendőrség egy észak-írországi háborús megemlékezés helyszínén. A hatóságok szakadár republikánus csoportokat sejtenek a háttérben.

Az Egyesült Királyságban vasárnap országszerte megemlékeztek az I. világháborúban és az azóta eltelt évtizedek konfliktusaiban meghalt brit katonákról. A Remembrance Sunday, vagyis az emlékezés vasárnapja mindig az I. világháború harci cselekményeit lezáró tűzszünet évfordulójához, november 11-éhez legközelebbi vasárnapon esedékes. Emlékünnepélyt tartottak az észak-írországi Omagh városában is, ám a veteránok hagyományos felvonulását biztonsági riasztás miatt el kellett halasztani.

Az észak-írországi rendőrség (PSNI) vasárnap este bejelentette, hogy a riasztás oka egy kisméretű, de működőképes és „potenciálisan veszélyes" csőbomba volt, amelyet a felvonulás tervezett útvonala mellett találtak. George Hamilton, a PSNI főparancsnoka közölte: a vizsgálat még korai szakaszában tart, de „az egyik erőteljes nyomozati szál" az Észak-Írországban még mindig aktív militáns szakadár republikánus erőkhöz vezet. A veteránok felvonulását végül módosított útvonalon megtartották.

Omagh volt a helyszíne az észak-írországi konfliktus legvéresebb merényletének. A pokolgépes akciót 1998 augusztusában hajtotta végre egy fanatikus britellenes csoport, amely magát „Real IRA"-ként (igazi IRA) azonosította, és amelynek tagjai jórészt az egykori legnagyobb észak-írországi katolikus milícia, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) soraiból verbuválódtak. Az autóba rejtett robbanószerkezet 29 embert ölt meg, köztük kilenc gyermeket és egy terhes nőt, aki ikrekkel volt várandós. A robbanásban 220-an sebesültek meg.

A pusztítás a szakadár csoportot is megrendítette: a szervezet nem sokkal később bejelentette, hogy „elnézést kér" az emberéletben okozott veszteségért, és „a tevékenysége további irányának meghatározásáig felfüggeszti hadműveleteit". A „Real IRA" azóta sem nagyon hallatott magáról, feloszlatását az omagh-i merénylet után maga az IRA is nyilatkozatban követelte. Az észak-írországi rendezési folyamat egyik meghatározó mozzanataként azóta az IRA is felhagyott a fegyveres akciókkal, leszerelte fegyverzetét, és gyakorlatilag beszüntette tevékenységét.