Filmek, amik valóban gyilkoltak

A filmek inspirálta gyilkosságok sok kérdést vetnek fel. Mind morálisan, mind jogilag. Hogy meddig terjed a filmkészítők és írók felelőssége, azt nehéz lenne megmondani, de az biztos, hogy egy-egy szuper sztori nem tehető 100%-ban felelőssé egy megszállott bűncselekményei miatt. Képzeljük csak el, hogy George Lucast valaki szeméremsértésért a vádlottak padjára ülteti, csak mert egy 40-es, jól megtermett fickó chipset majszolva, csigába zselézett hajjal, arany melltartóban Leia hercegnőnek öltözik. Pedig ez még a legenyhébb formája az úgynevezett rajongásnak. Van, amikor a rajongó teljesen belehelyezkedik a karakterbe, és bizony örülhetünk, ha csak Dorothynak képzeli magát, miközben képzeletbeli barátaival mendegél a sárgaköves úton.

A film és a való élet kölcsönhatására a legjobb példa ebben a listában a Született gyilkosok című film. Quentin Tarantinót - aki a film forgatókönyvírója - Charles Starkweather és Caril Ann Fugate által elkövetett gyilkosságok inspirálták a film megírására, és az Oliver Stone rendezte film inspirált megannyi fiatalt gyilkosságok elkövetésére. A leghíresebb filmhez köthető gyilkosság a Sarah Edmudson és Benjamin Darras páros gyilkossági sorozata, ami két áldozatot követelt. A szerelmesek többször is megnézték a filmet.

Állítólag LSD hatása alatt

- mielőtt egy 38-as kaliberű pisztollyal Benjamin kétszer is fejbe lőtte William Savage-et, majd Sarah lőtt egy bolti eladóra, Patsy Buyersre, aki lebénult, de túlélte a támadást.

Az Edmudson-Darras gyilkosságokon túl a Colorado állambeli Columbine középiskolai mészárlást is a film számlájára írják. A két elkövető, Eric Harris és Dylan Klebold 1999 áprilisában

bombákkal mészárolták le tizenkét iskolatársukat, aztán mindketten öngyilkosok lettek.

Stanley Kubrick Mechanikus narancs című alkotása is felborzolta a kedélyeket 1971-ben. A film bővelkedik agresszióban, gyilkosságban és nemi erőszakban is. Alex DeLarge erőszakos karakteréhez rengeteg bűncselekményt kötnek Angliában. A legsúlyosabb eset a Lancashire-ben elkövetett erőszak volt, amit egy csapat 16 év körüli fiatal, a filmhez hasonló ruhákban és módon a Singing in the rain dalt dúdolva követték el.

Megerőszakoltak egy holland diáklányt.

Egy alkalommal pedig fiúk egy csapata halálra rugdosott egy hajléktalant, ahogy a film kezdő jelenetében is tették.

Martin Scorsese Taxisofőrje hamar bekerült a köztudatba, és nemcsak a fiatal Judie Foster miatt, aki tinédzser prostit játszik a filmben, hanem mert az Egyesült Államok 40. elnöke, Ronald Reagan ellen elkövetett merénylettel is összefüggésbe hozták. John Hinckley Jr., aki megpróbálta megölni az elnököt abban a hittben volt, hogy Travis Bickle karaktere biztatta az

elnök elleni gyilkossági kísérletre.

Hinckley mentálisan sérült volt, fanatizmusa odáig fajult, hogy úgy gondolta, ha megöli a "világ legbefolyásosabb" emberét, akkor lenyűgözi majd a film fiatal sztárját, Jodie Fostert is.

Az 1999-ben bemutatott Mátrixról kevesen gondolnánk, hogy bárkit is bűncselekmény elkövetésére sarkalna, de mégis, a Wachowski testvérek filmje számos erőszakos cselekményhez köthető.

Egy nő például azt gondolta, hogy a mátrixban van, és megölte a főbérlőjét, akiről azt gondolta, nem is létező személy, hisz a mátrixban minden nullák és egyesek számsorozata, egy program vagy vírus.

A 2002-es Baltway-i mesterlövész-támadás elkövetői is a film iránti megszállottságukra hivatkozva támadássorozatot indítottak, és

megöltek 10 embert, többeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

David Fincher kultuszfilmje a Harcosok klubja Amerika-szerte inspirálta az embereket, hogy saját klubokat alapítsanak, és a filmben felállított "szabályok" szerint küzdjenek meg egymással.

A klub első és második szabálya szerint nem beszélhettek ezekről a csoportosulásokról/klubokról, így a karakter, Tyler Durden antikapitalista üzeneteit sajátosan értelmező rajongók elkezdtek bombákat gyártani.

Sturbucks kávézókban - amit a kapitalista világ szimbólumának tekintettek - robbantottak fel tűzijátékokat. A támadások vezetője Kyle Shaw volt, aki fanatikusan rajongott mind a könyv, mind a film változatáért.

Daniel Sterling pedig hét helyen megszurkálta barátnőjét, a 23 éves Lisa Stellwagent miután együtt megnézték az Interjú egy vámpírral című filmet. A nő éjjel arra ébredt, hogy barátja bámulja őt, és mikor a nő megkérdezte, hogy mi a baj, a férfi csak annyit mondott:

"Meg foglak ölni, és megiszom a véred."

Stellwagen túlélte a támadást, barátját letartóztatták. Ő nem hivatkozott a filmre.