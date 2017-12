Megállapodtak a Brexit legfontosabb kérdéseiről

Hosszú hónapok után megszületett a megállapodás az Egyesült Királyság uniós kiválásának legfontosabb feltételeiről – jelentette be közös sajtóértekezletén Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Theresa May brit kormányfő, miután korán reggel ismét tárgyalóasztalhoz ültek Brüsszelben.

Juncker rámutatott, hogy ez még nem a végleges kiválási egyezmény, és sok még a tennivaló, de lépésről lépésre kell haladni.

Az Európai Bizottság péntek reggel javaslatot tett a Brexit-tárgyalások második szakaszának megkezdésére, mondván, sikerült elegendő előrelépést elérni a kiválás legfontosabb feltételeiről szóló tárgyalásokon.

A bennmaradó tagállamok vezetői a jövő heti EU-csúcson döntenek arról, szerintük történt-e már elegendő előrehaladás ahhoz, hogy tovább lehessen lépni a második egyeztetési szakaszra, a jövőbeli kapcsolatrendszer kérdéseire.

A sajtótájékoztatón May leszögezte, hogy biztosítani fogják a jogait az országában élő mintegy hárommillió uniós állampolgárnak, ahogyan a bennmaradó tagállamok valamelyikében élő, nagyjából egymillió britnek is.

Elmondta továbbá, hogy nem állítják vissza a "kemény határokat" Észak-Írország és az Ír Köztársaság között, mivel sikerült olyan megoldást találniuk, amely az Egyesült Királyság "alkotmányos és gazdasági integritásának" fenntartása mellett lehetővé teszi a nyitott határok megőrzését.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a Brexitet követő esetleges átmeneti időszakról szóló tárgyalások mielőbbi megkezdésének jóváhagyását kérte az uniós államok vezetőitől. Kijelentette, hogy az EU a bizonytalanság mérséklése érdekében kész egyeztetést kezdeni a brit javaslatokkal, de ennek megvannak a feltételei.

Hangsúlyozta: a szigetországnak ebben az időszakban is teljes mértékben be kell tartania az uniós jogot, beleértve az újonnan elfogadott szabályokat is, eleget kell tennie a költségvetési kötelezettségvállalásoknak és alá kell vetnie magát az Európai Bíróság joghatóságának.

Az uniós döntéshozatal ugyanakkor az átmeneti időszakban már huszonhetes körben folytatódna, abban nem vehetne részt a brit kormány – mondta Tusk a sajtótájékoztatón.